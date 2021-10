Università Unicamillus: Guida con Costi, Opinioni e Recensioni

L’ateneo Unicamillus nasce nel 2017 dopo l’approvazione da parte dell’allora Ministra dell'istruzione Valeria Fedeli e il conseguente riconoscimento da parte del Miur che rende il titolo conseguito a tutti gli effetti valido per processi di selezione in azienda e concorsi pubblici. La laurea Unicamillus porta, oltretutto, il vantaggio di formare gli studenti insegnando anche una lingua straniera, aprendo le porte a percorsi professionali internazionali.

UniCamillus – Università Medica Internazionale di Roma è un’istituzione privata nata di recente che raccoglie tutti gli studenti che abbiano intenzione di formarsi in discipline sanitarie. Tra le punte di diamante dell’offerta formativa Unicamillus c’è il corso in Scienze della Nutrizione Umana che rappresenta un unicum nel panorama italiano perché permette di formarti online come se fosse una vera e propria Università Online. Con questo percorso formativo sarà possibile lavorare all’interno di ospedali (seppure non si potrà prescrivere farmaci), in istituzioni pubbliche, mense o intraprendere la libera professione.

Le lezioni, per il corso di laurea in Scienze della Nutrizione, si svolgono dal vivo oppure online, su una piattaforma di e-learning strutturata e dinamica. Se si viene da un contesto universitario differente, sarà possibile richiedere il trasferimento rivolgendosi allo Sportello Orientamento di AteneiOnline.it, chiedendo il riconoscimento dei crediti formativi, accorciando il proprio periodo di formazione, grazie all’approvazione da parte della commissione delle ore di studio o di lavoro sostenute in una materia o ambito relativi al proprio percorso.

Nei prossimi paragrafi approfondiremo tutti gli aspetti caratterizzanti dell’Unicamillus per permettere allo studente (futuro) una scelta serena e consapevole. Cominceremo dall’offerta formativa da cui partiremo subito per proseguire con la validità della laurea e l’e-learning. Al termine della guida troverai un form in cui inserire i propri dati: servirà per mettersi in contatto con gli esperti di AteneiOnline che saranno in grado di fornire un servizio di assistenza gratuita e senza impegno legata ai propri dubbi e ai processi d’immatricolazione.

Argomenti in questa guida:

L’offerta formativa di Unicamillus: Lauree, Master e Corsi

L’offerta formativa Unicamillus come anticipato, annovera tra i corsi di laurea erogati anche in modalità online, solo il corso in Scienze della Nutrizione Umana.

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea Online Corso Area di studio Classe Costo Iscrizione agevolata Scienze della Nutrizione Umana Scienze della Nutrizione [LM-61]

Da € 2.375 a € 2.500 richiedi info Piano di Studi

Il corso di laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Unicamillus, ha una durata di 2 anni per l’acquisizione di 120 cfu; è il percorso perfetto per chi è impegnato in altre attività perché le lezioni sono fruibili online grazie ad una tecnologia di formazione a distanza molto avanzata. Le materie sono molto varie e vanno dalla fisiologia, alla nutrizione di base e alla nutrizione applicata nonché ad aree disciplinari complementari quali igiene e sicurezza alimentare, biochimica degli alimenti, microbiologia alimentare, tecnologie alimentari, farmacologia e aspetti di legislazione in ambito alimentare. Sono previste anche discipline cliniche per comprendere il ruolo di alimenti e regimi dietetici in diversi stati fisiologici, nonché mirati alla prevenzione di malattie cronico-degenerative e al miglioramento del benessere e della qualità della vita.

Il resto dell’offerta formativa Unicamillus, erogata SOLO in modalità “tradizionale” invece è molto ampia ed è centrata esclusivamente sull’ambito medico sanitario, vediamo ora i dettagli dei corsi riconducibili alle seguenti macro aree:

Corso in Medicina e Chirurgia : un classico, dedicato agli studenti che sognano il camice bianco. Da ginecologia a endocrinologia, passando per chirurgia e oncologia. Qualsiasi tipo di medico, qualsiasi tipo di impegno, diversi anni a seconda della specializzazione: a partire dal medico di medicina generale che è, a tutti gli effetti, il tragitto più breve.

: un classico, dedicato agli studenti che sognano il camice bianco. Da ginecologia a endocrinologia, passando per chirurgia e oncologia. Qualsiasi tipo di medico, qualsiasi tipo di impegno, diversi anni a seconda della specializzazione: a partire dal medico di medicina generale che è, a tutti gli effetti, il tragitto più breve. Corso in odontoiatria e protesi dentaria : anche questo molto diffuso è pensato per fornire tutte le competenze necessarie all’esercizio dell’Odontoiatria secondo degli standard condivisi dall’ Unione Europea. Questo genere di percorso è internazionale e permette l’inserimento anche in aziende localizzate all’estero.

: anche questo molto diffuso è pensato per fornire tutte le competenze necessarie all’esercizio dell’Odontoiatria secondo degli standard condivisi dall’ Unione Europea. Questo genere di percorso è internazionale e permette l’inserimento anche in aziende localizzate all’estero. Corso di Laurea Triennale nelle Professioni Sanitarie : questo specifico percorso prevede moltissimi indirizzi e si rivolge alla preparazione di medici e operatori sanitari capaci di operare con respiro internazionale per rispondere anche alle esigenze sanitarie dei paesi del sud del mondo. Apre moltissime porte perché oltre a darti gli strumenti per operare nel settore medico-sanitario non trascura nemmeno l’aspetto linguistico. L’Azienda sanitaria di riferimento per i tirocini è l’ ASL ROMA 6, anche in ragione della recente inaugurazione dell’Ospedale dei Castelli, struttura principale per la realizzazione dell’integrazione tra didattica, ricerca e assistenza.

: questo specifico percorso prevede moltissimi indirizzi e si rivolge alla preparazione di medici e operatori sanitari capaci di operare con respiro internazionale per rispondere anche alle esigenze sanitarie dei paesi del sud del mondo. Apre moltissime porte perché oltre a darti gli strumenti per operare nel settore medico-sanitario non trascura nemmeno l’aspetto linguistico. L’Azienda sanitaria di riferimento per i tirocini è l’ ASL ROMA 6, anche in ragione della recente inaugurazione dell’Ospedale dei Castelli, struttura principale per la realizzazione dell’integrazione tra didattica, ricerca e assistenza. Master e corsi post-lauream : i master sono di vario tipo. Possono essere di primo e secondo livello: nel caso del primo livello occorre almeno una laurea triennale, nel caso del secondo livello almeno la specialistica. Si dividono anche in online o in aula: tutto dipende da come vengono erogati: se sulla piattaforma di e-learning o direttamente in ateneo.

: i master sono di vario tipo. Possono essere di primo e secondo livello: nel caso del primo livello occorre almeno una laurea triennale, nel caso del secondo livello almeno la specialistica. Si dividono anche in online o in aula: tutto dipende da come vengono erogati: se sulla piattaforma di e-learning o direttamente in ateneo. TFA di sostegno: anch’essi possono essere online o dal vivo, a seconda di come vengano erogati. Sono dedicati a l’ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado.

L’offerta formativa di Unicamillus si consta anche di corsi singoli dedicati a chi ha bisogno di conseguire crediti in alcuni ambiti sanitario-scientifici specifici per l’ammissione ai bandi di concorso pubblici o per l’iscrizione ad albo professionali.

Nel prossimo paragrafo affronteremo il tema della validità della laurea Unicamillus per capire se e da chi è riconosciuta.

Validità della laurea Unicamillus: la laurea è riconosciuta?

La laurea Unicamillus è riconosciuta dal Miur: questo vuol dire che il titolo è valido per l’iscrizione all’albo e per sostenere qualsiasi tipo di concorso pubblico o la partecipazione ai processi di selezione in aziende italiane o internazionali.

L’Unicamillus come tutte le università del Paese è sottoposta ogni anno ai controlli dell’ANVUR. L'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca è un ente pubblico, vigilato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che periodicamente elabora delle valutazioni sugli atenei attribuendogli un punteggio e segnalandone le criticità. Ogni studente può consultare la relazione per valutare se l’ateneo è adatto al percorso che può portare a termine.

L’Unicamillus ha ottenuto una valutazione positiva da parte dell’ente pubblico e consultando le recensioni online degli studenti che l'hanno frequentata si evince che riscuote un ottimo credito. Non vengono segnalati grandi problemi e nel complesso chi si è laureato ne loda l’organizzazione e l’offerta formativa. Nel prossimo paragrafo spiegheremo bene il funzionamento dei dispositivi offerti per lo studio: dalla piattaforma online all’app per capire se la formazione online è quella effettivamente più adatta al proprio profilo. Al termine della guida, come sempre, troverai il form per le domande e/o dubbi sul corso in Scienze della Nutrizione Umana Online!

L’elearning di Unicamillus: come funzionano piattaforma e app

Una rapida occhiata al sito di Unicamillus ci fornisce un’informazione importantissima: accedendo all’area studenti, si potrà consultare la webApp con tutti i relativi servizi dedicati. È importante sapere che la condizione necessaria è aver già effettuato l’immatricolazione, perché per entrare avremo bisogno delle credenziali di username e password. Se ci si vuole iscrivere al corso di Scienze della Nutrizione Umana Online si avrà il vantaggio di studiare e svolgere tutte le pratiche burocratiche interamente online. Questo abbatterà le tempistiche bibliche legate alla burocrazia e si potrà iniziare a studiare subito, anche di sera. Ci si potrà dedicare alla formazione quando si avrà tempo, nelle pause del lavoro o dagli impegni familiari e in qualsiasi luogo: servirà solo un device (telefono, computer o tablet) connesso a internet.

Per qualsiasi dubbio sul funzionamento o sulle pratiche necessarie all’immatricolazione del corso in Scienze della Nutrizione Unicamillus, basterà compilare il form in fondo alla guida per richiedere l’intervento di un esperto, che opererà a titolo gratuito fornendo tutte le informazioni per immatricolazione, eventuali riduzioni sulle tasse d’iscrizione o convalidare crediti formativi precedentemente conseguiti, per studio o lavoro.

Nel prossimo paragrafo scopriremo come funziona il metodo di apprendimento: sapere come funziona la didattica online ci aiuta a capire se essa sia o meno adatta al nostro caso specifico.

Studiare con Unicamillus: come funziona la didattica ONLINE

L’Università Unicamillus ha una buona reputazione online: tutti gli studenti che l’hanno frequentata ne parlano come di un ateneo strutturato e orientato al risultato. Ha un ottimo tasso di occupazione post lauream e questo dipende soprattutto dalla sua didattica e dal suo metodo rivoluzionario. Gli iscritti avranno la possibilità di farsi assumere in aziende italiane o straniere grazie all’attenzione che viene data alla conoscenza delle lingue e all’approfondimento dinamico offerto dalla piattaforma di e-learning Unicamillus. Sarà possibile preparare le materie d’esame semplicemente connettendosi al portale e seguendo le lezioni attraverso delle aule virtuali.

L’app e il portale Unicamillus non sono orientati solo allo studio, ma permettono anche di entrare in contatto con docenti e tutor per risolvere i dubbi sulle materie o addirittura sul proprio percorso. Non tutti hanno la strada spianata verso la laurea: molti studenti sono vittime di incertezze e perplessità e in questo contesto il ruolo dei tutor diventa fondamentale. Servono per incoraggiare a non rinunciare agli studi, a credere in sé stessi e a trovare percorsi alternativi quando quello principale appare impossibile da perseguire.

La modalità di fruizione online Unicamillus è semplice e alla portata di tutti: è pensata anche per chi non ha dimestichezza con la tecnologia, per chi ha sempre avuto difficoltà con computer o tablet. Dall’immatricolazione fino al conseguimento della laurea lo studente è seguito completamente e mai abbandonato a sé stesso.

Iscrizione a Unicamillus: quando e come iscriversi

Per chi avesse deciso di procedere all’iscrizione del corso di Scienze della Nutrizione Umana online con Unicamillus il consiglio è quello di procedere compilando il form al termine della pagina in modo da non rischiare di commettere errori in fase d’immatricolazione. Se, invece, vuoi saperne di più su questa fase devi sapere che le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e puoi fare questo passo senza dover considerare alcun costo aggiuntivo.

Il procedimento può avvenire interamente online attraverso lo Sportello Orientamento di AteneiOnline fornendo loro tutta la documentazione richiesta. Per chi invece intendesse fare un trasferimento da un'Università diversa, per inserirsi nel percorso di laurea magistrale, dovrà seguire la procedura per il riconoscimento dei crediti formativi. Potrebbe essere richiesto di sostenere degli esami singoli per integrare le proprie conoscenze e verranno richieste le prove sostenute con una descrizione. Una volta espletata la pratica burocratica si potrà procedere al pagamento della retta.

I costi sono diversi per ogni corso di laurea Unicamillus, a meno che non si abbia vinto una borsa di studio o non si sia in possesso di una certificazione che permetta di accedere ad una delle convenzioni stipulate dall’Unicamillus con enti pubblici o privati.

A questo costo si dovrà aggiungere quello della tassa regionale, che nel Lazio ammonta a 140 euro. La copia dell’avvenuto versamento (da corrispondere direttamente a Lazio DiSCo) dovrà poi essere inviata a Unicamillus per una verifica. Tutti i pagamenti dovranno essere finalizzati con PagoPA o Bollettino CBILL, secondo quanto previsto dall’ateneo. Conclusa la procedura, la candidatura viene salvata ed inviata automaticamente alla Segreteria che provvederà alla verifica.

Per quanto riguarda il corso di Scienze della Nutrizione Umana Online i costi oscillano tra i 2.375€ e i 2.500€: tutto dipende dalle borse di studio erogate e dalle convenzioni attivabili. Se sei incerto su questo punto puoi rivolgerti ai nostri consulenti che con una breve intervista gratuita sapranno darti indicazioni più precise sulla spesa.

Puoi richiedere una consulenza scorrendo in fondo all’articolo e compilando il form con le domande in modo da metterti velocemente in contatto per portare a termine l’immatricolazione con supporto senza costi aggiuntivi. In pochi minuti sarai abilitato ad accedere alla piattaforma online e questo ti darà la possibilità di iniziare subito a studiare intraprendendo il tuo percorso formativo e preparandoti per gli esami, di cui parleremo proprio nel prossimo paragrafo.

Esami con Unicamillus: come sono e dove si svolgono

Gli esami Unicamillus hanno un numero variabile per ogni corso di laurea: ad ognuno di essi è attribuito un totale di crediti formativi che dipendono dalle ore di studio spese per prepararsi. Ogni cfu considera 25 ore di attività tra quella universitaria e da casa. Il totale di crediti per Scienze della Nutrizione Umana, per esempio, è 120, divisi in 2 annualità.

Ogni esame può essere sostenuto nelle diverse sessioni disponibili: invernale (febbraio), primaverile (aprile), estiva (luglio), autunnale (settembre) e straordinaria (dicembre). Si può decidere di saltarne una e dare più esami in quella successiva, seguendo gli impegni lavorativi e personali che si potrebbero presentare. L’unico limite che esiste è quello che per potersi iscrivere è necessario aver pagato tutte le tasse e aver, eventualmente, superato gli esami propedeutici riportati nel piano di studi.

Puoi prenotarti alla prova Unicamillus accedendo all’area dello studente presente sul sito, dove sceglierai la data e l’ora più conforme ai tuoi impegni in base a quelle fornite dall’università stessa. Secondo l’opinione degli studenti che hanno frequentato questo ateneo gli esami Unicamillus sono facili e accessibili a tutti, possono essere scritte (a crocette o a risposta aperta), orali o miste: molto dipende dall’insegnamento e dalle decisioni del professore che valuterà ogni caso singolarmente.

Gli esami per il Scienze della Nutrizione Umana verranno svolti attraverso test a risposta multipla, presso la sede centrale e in almeno una sede territoriale per ogni regione. Per i restanti corsi afferenti all’area delle professioni mediche e sanitarie Unicamillus, essendo dal vivo, si svolgono nella sede romana dell’ateneo.

Dare la tesi con Unicamillus, step-by-step

Dare la tesi con Unicamillus è estremamente semplice e il titolo ha lo stesso valore legale di quella conseguita in qualsiasi altro ateneo italiano o straniero, essendo l’Unicamillus riconosciuta dal Miur. Per dare la tesi è necessario aver sostenuto tutti gli esami e aver conseguito tutti i crediti formativi richiesti.

Una volta terminati gli esami si dovrà pensare alla scelta di un relatore e correlatore, secondo quanto previsto dalla Direzione Didattica del tuo Corso di Laurea. È possibile, ed è possibile verificarlo con un tutor o sul regolamento, che si abbia delle limitazioni nella decisione sulla base di alcune materie. Una volta scelto il professore adatto, ci si dovrà presentare per un colloquio per presentare l’argomento intorno a cui ruoterà la propria tesi Unicamillus. Quest’ultimo dovrà essere afferente ad una delle materie approfondite nel proprio percorso. A questo punto ci si potrà rivolgere alla Segreteria, fisica o online, per l’istanza di assegnazione della tesi, dopo essersi accertato di aver rinnovato l’iscrizione all’ultimo anno previsto dal corso di laurea.

A questo punto bisogna stampare la domanda di laurea Unicamillus in formato PDF e procedere con il pagamento della tassa prevista pari ad € 350,00 + € 16,00 della marca da bollo.

Espletate tutte le pratiche correttamente online, automaticamente si sbloccherà il pannello per l’uploading in cui inserire tutta la documentazione richiesta, dopo aver terminato la stesura dell’elaborato.

Superata la pratica burocratica ci si dovrà preparare alla discussione, studiando quanto prodotto e preparandosi le risposte alle domande che la commissione potrebbe eventualmente fare. Il voto partirà da un minimo di 60 per arrivare ad un massimo di 110 a cui aggiungere, nel caso di un esame perfetto, anche la lode.

Nel prossimo paragrafo parleremo dell’universo professionale Unicamillus; a fine articolo resta a disposizione il box per tutte le domande e per l’assistenza nel caso l’immatricolazione riguardi il corso in Scienze della Nutrizione Umana online.

Unicamillus e mondo del lavoro

L’Unicamillus offre tantissime prospettive lavorative agli studenti che intendono intraprendere i suoi percorsi di laurea. Il tirocinio viene portato a termine presso l’Azienda sanitaria di riferimento che è l’ASL Roma 6. La struttura comprende punti ospedalieri per l’attuazione dell’integrazione tra assistenza, didattica e ricerca, tra cui l’Ospedale dei Castelli.

Oltre alla ASL Roma 6, si può accedere anche all’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, al San Camillo-Forlanini, al Sant’Eugenio, al Pertini e al CTO realizzando: un’offerta di tirocini incredibilmente variegata che mette in contatto gli studenti direttamente con i loro futuri datori di lavoro. Proprio per questo il parterre di studenti è sorprendentemente vario, sia per età anagrafica che per provenienza geografica. Non è considerata obbligatoria la conoscenza della lingua italiana perché durante il percorso vengono fornite diverse possibilità per acquisirla a chiunque ne facesse richiesta.

Gli studenti madrelingua potranno comunque apprendere un nuovo idioma che gli permetterà di inserirsi facilmente in aziende con contesti internazionali. Nel corso degli studi si potrà aumentare le tue possibilità in questo senso, partecipando ai bandi di Erasmus e Erasmus +. Al termine del percorso non rimarrà che sostenere la tesi e conseguire la laurea valida anche per sostenere concorsi pubblici e privati. Il titolo Unicamillus è riconosciuto dal Miur come quello di una qualsiasi realtà pubblica.

Per dubbi, domande o per conoscere meglio le convenzioni attive sul corso di laurea in Scienze della Nutrizione Umana online Unicamillus, compila il form in basso per entrare in contatto a titolo gratuito e senza impegno con un'esperto dello Sportello Orientamento di AteneiOnline.