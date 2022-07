Vacanze all'estero? Con questa carta hai zero commissioni

Se le carte prepagate sono una comodità nella vita quotidiana, possono esserlo ancora di più quando si è in vacanza all’estero.

Fino a pochi anni fa, effettuare un prelievo all’estero poteva comportare dei costi anche piuttosto elevati, soprattutto al di fuori della zona euro. Si parla di una commissione sul prelievo, ma anche di costi aggiuntivi sul cambio di valuta: il tutto si può tradurre, molto facilmente, in un vero e proprio bagno di sangue ad ogni prelievo o transazione.

In questo contesto però esistono alcune soluzioni che permettono di abbattere costi e commissioni. Nello specifico, Revolut è considerata una delle migliori carte prepagate per chi si trova spesso all’estero.

Perché Revolut è la soluzione ideale per chi fa le vacanze all’estero?

A rendere questa piattaforma impareggiabile per chi si trova spesso oltre i confini nazionali sono diversi fattori.

Innanzitutto i prelievi da ATM esteri, fino a 200 euro mensili, sono del tutto gratuiti. La possibilità di effettuare pagamenti all’estero (in 150 valute) con zero commissioni, con tasso di cambio interbancario, è di certo un altro punto in favore di Revolut.

A ciò però, si aggiunge anche la possibilità di inviare e ricevere denaro in 29 valute senza commissioni (fino a 6.000 euro). Il tutto supportato dalla sinergia della carta con l’app ufficiale della piattaforma, che permette di ricevere notifiche in tempo reale per qualunque tipo di transazione e di avere un report mensile accurato sulle spese.

Il tutto ottenibile con un’iscrizione gratuita e con la relativa carta che viene recapitata pochi giorni dopo l’ordine.

Non solo: con i piani avanzati Premium e Metal, è possibile ottenere gratuitamente anche un’assicurazione medica internazionale e un’assicurazione su ritardi dei voli e sul malaugurato smarrimento dei bagagli.

Ulteriori vantaggi che, come è facile comprendere, rendono Revolut uno strumento di pagamento da portare sempre con sé.

