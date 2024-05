Vai in vacanza con Revolut Premium: provalo gratis per 30 giorni

Cerchi un conto corrente per andare in vacanza e goderti al massimo i tuoi viaggi? Prova gratis per un mese Revolut Premium e godi di tutti i vantaggi riservati ai titolari, come assicurazioni incluse, tassi di cambio convenienti, accesso ai servizi aeroportuali esclusivi e molto altro!

Revolut Premium: il conto vantaggioso per i viaggi

Con Revolut Premium hai tutto quello che ti serve per quando ti trovi fuori: che si tratti di viaggi di piacere o di lavoro. È associata a una carta di debito che ti consente di prelevare e spendere ovunque ti trovi. I prelievi, nello specifico, sono gratis fino a 400€. La carta è anche personalizzabile per quanto riguarda il colore.

Oltre a ciò, potrai inviare denaro con un solo tocco verso oltre 160 destinazioni, anche per dividere le spese. Tramite la sezione dedicata, puoi anche ottenere sconti e offerte esclusive su diversi acquisti.

Revolut Premium include diverse partnership esclusive che ti consentono di accedere a diversi abbonamenti con un prezzo ridotto: scegli tra Freeletics per gli allenamenti, Sleep Cycle per aiutarti a migliorare il sonno, Picsart per modificare le tue foto con strumenti avanzati e, al tempo stesso, semplici, NordVPN per navigare in anonimato da qualsiasi posizione e molto altro.

Con le assicurazioni viaggio sei sempre coperto in qualsiasi situazione, il conto include infatti coperture per quanto riguarda i ritardi di volo, le spese mediche all’estero, la perdita dei bagagli, gli acquisti in tutto il mondo e molto altro.

Quando ti trovi fuori puoi anche spendere nella valuta locale a un tasso di cambio conveniente rispetto altri servizi o altri conti correnti. Inoltre puoi beneficiare di commissioni ridotte per quanto riguarda l’emissione di bonifici all’estero, che non hanno nemmeno limiti.

Per provare Revolut Premium non devi far altro che digitare il tuo numero di telefono nel campo che trovi nella pagina dedicata. Riceverai un link via SMS da cui scaricare l’app e, da li, eseguire la registrazione che ti consentirà di avviare la prova gratuita di 30 giorni. Terminato il periodo, la quota viene rinnovata in automatico a 9,90€ al mese, tuttavia potrai decidere di sospendere il rinnovo prima della fine della prova, restando con il piano Standard in maniera totalmente gratuita.