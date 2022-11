Emessa da Advanzia Bank, Carta YOU presenta dei vantaggi e costi di non poco conto. Innanzitutto, funziona sul circuito MasterCard e offre grande flessibilità per quanto riguarda i rimborsi.

In effetti si può scegliere tra la modalità a saldo o a rate. Considerato il circuito, con questa carta è possibile effettuare qualsiasi operazione in ogni parte del mondo.

Optando, ad esempio, per il rimborso a saldo, al possessore verranno addebitati gli importi degli acquisti effettuati o di altre operazioni dopo 7 settimane.

Per quanto riguarda il saldo a rate, gli interessi dipendono da vari fattori, come l’importo, il fido di partenza e la durata.

Per richiedere Carta YOU è necessario accedere a questa pagina e compilare il form con le informazioni personali. I documenti richiesti sono la carta di identità, la tessera sanitaria, ma niente certificazione reddituale.

Advanzia Bank controllerà la posizione di solvibilità tramite il CRIF. Se l’esito è positivo, la carta verrà emessa. In caso di esito negativo, ciò non vuol dire una bocciatura definitiva.

Più che altro, in caso di accettazione, mancati pagamenti o ritardi potrebbero influire sul plafond inizialmente assegnato.

Carta YOU: vantaggi e costi

Parlando di vantaggi e costi di Carta YOU, si tratta di una carta di credito senza commissioni di rilascio, tenuta e richiesta.

Le commissioni sui prelievi di denaro sono a zero, ad eccezione degli interessi calcolati sull’importo anticipato dalla banca.

Il pagamento è differito fino a 7 settimane e si può liberamente scegliere tra rimborso a rate o a saldo in un’unica soluzione.

Inoltre non è necessario aprire un nuovo conto corrente, poiché la carta di credito può essere collegata a uno già in essere.

E i costi? Vengono applicati per l’eventuale sostituzione della carta in via urgente (25 euro), per la sostituzione definitiva (10 euro), per l’addebito diretto non autorizzato (8 euro), per una richiesta di copia cartacea (9 euro).

È prevista anche un’assicurazione sui viaggi gratuita.

