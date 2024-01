Veritas: Carta Prepagata MasterCard con IBAN personalizzabile

Carta Veritas MasterCard rappresenta una soluzione versatile nel panorama delle carte di pagamento. Associata ad un IBAN personalizzabile (opzioni disponibili: francese o del Regno Unito), questa carta ricaricabile offre flessibilità e accessibilità, adattandosi alle esigenze di un’ampia varietà di utenti.

Richiesta online

La procedura di richiesta di Carta Veritas è completamente digitale, richiede meno di 5 minuti per la compilazione del modulo di registrazione.

Formati e versioni

La carta è disponibile sia in formato fisico che virtuale, offrendo due varianti: Gold e Black. Entrambe le versioni includono l’opzione contactless, una caratteristica ormai essenziale per pagamenti rapidi e sicuri. Per impostazione predefinita, l’IBAN fornito è del Regno Unito, ma durante la fase di registrazione è possibile optare per un IBAN francese, ampliando così le possibilità di utilizzo in contesti diversi.

Accessibilità e costi

Una caratteristica di Carta Veritas è la sua accessibilità: non richiede l’apertura di un conto bancario né un reddito mensile minimo, rendendola ideale per un’ampia gamma di utenti. La carta prevede un canone annuo di solo 12 euro per la versione virtuale, con opzioni a partire da 29,90 euro per le carte fisiche.

Servizi aggiuntivi e commissioni

La Carta Veritas offre la possibilità di richiedere gratuitamente fino a due carte supplementari oltre alla principale. Un altro vantaggio è la personalizzazione gratuita della carta, permettendo l’aggiunta di nome, cognome, alias o ragione sociale.

Per quanto riguarda le commissioni, i prelievi bancomat SEPA in euro hanno un costo di €2,50. Le transazioni in valute diverse dall’euro sono soggette a una commissione del 1,99%.

Le commissioni di ricarica tramite bonifico bancario sono del 2,49% (con un minimo di €5), ma gratuite per gli utenti AMBASSADOR, mentre il deposito di denaro contante è sempre gratuito. I trasferimenti tra carte Veritas, sia in uscita che in entrata, sono esenti da costi aggiuntivi, facilitando la gestione e il trasferimento dei fondi.

Per conoscere l’offerta completa di Carta Veritas clicca qui.

