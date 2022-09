Via libera all'IPO di Porsche: come partecipare

Volkswagen ha deciso di portare avanti il suo progetto di quotazione in borsa del costruttore di auto sportive Porsche, nonostante le oscillazioni dei mercati. Una scelta che apre la strada a quella che potrebbe essere una delle più grandi offerte pubbliche iniziali d’Europa.

Il Consiglio di Sorveglianza del Gruppo Volkswagen ha dato il via libera all’IPO prevista tra la fine di settembre e l’inizio del mese di ottobre.

Oliver Blume, CEO del Gruppo Volkswagen e presidente del consiglio di amministrazione di Porsche AG, ha commentato:

“Accogliamo con grande favore la decisione del consiglio di Sorveglianza. Questo è un momento storico per Porsche. L’IPO aprirà un capitolo di maggiore indipendenza rafforzando la nostra capacità di seguire la nostra strategia per continuare a essere uno dei produttori di auto sportive di maggiore successo a livello mondiale”

Arno Antlitz, Chief Financial Officer del Gruppo Volkswagen, ha sottolineato che questa operazione permetterà di raccogliere nuovi capitali per l’ambizioso piano di elettrificazione del Gruppo tedesco. L’azienda prevede infatti di aumentare la quota di veicoli elettrici nelle sue vendite al 50% entro il 2025 e all’80% entro il 2030.

Cos’è una IPO

Con il termine IPO si intende il momento in cui un’azienda intende quotarsi sul mercato azionario offrendo le proprie azioni.

IPO è l’acronimo derivante dall’inglese “Initial Public Offering” (Offerta Pubblica Iniziale), la prima vendita al pubblico dei di titoli emessi da una società. Quando una società realizza una IPO, colloca parte di tali titoli per la prima volta sul mercato azionario, offrendoli al pubblico degli investitori.

Generalmente una società decide di quotare le proprie azioni in borsa per aumentare il capitale d’investimento o per finanziare l’espansione. Un altro motivo riguarda l’aumento del prestigio e dell’immagine pubblica della società.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.