VIABUY: apri il tuo conto subito e senza giustificativo di reddito

Sei alla ricerca di un’opzione alternativa al tradizionale conto corrente bancario, che includa anche tutti i vantaggi dell’home banking? VIABUY potrebbe essere la soluzione ideale. Si tratta di una carta prepagata contacless appartenente al circuito Mastercard completo di conto online con IBAN. Ciò che contraddistingue VIABUY dalla concorrenza, però, è il processo di registrazione semplice e veloce, che non richiede la presentazione di troppe “scartoffie”: verifica Schufa e giustificativo di reddito, infatti, non sono richiesti per l’apertura del conto.

Perché scegliere VIABUY?

Il conto online VIABUY offre una serie di vantaggi dedicati a tutti i suoi clienti. Partiamo con la carta di debito contactless: la VABUY Debit Mastercard, che viene fornita a tutti i titolari di un conto e definita dalla stessa piattaforma “l’alternativa alla carta di credito a tutti gli effetti”. Insieme alla carta avrai accesso anche all’effettivo conto online collegato, su cui depositare denaro tramite bonifico bancario. Puoi anche far versare direttamente il tuo stipendio tramite l’IBAN personale lussemburghese e tedesco, abilitato comunque all’area SEPA.

Potrai gestire ogni singolo aspetto del tuo conto tramite l’app VIABUY gratuita: installandola sul tuo smartphone o tablet avrai accesso al saldo del conto, alle operazioni di pagamento e ricarica dei fondi, visualizzazione dei movimenti e tanto altro. Aprire un conto VIABUY è semplicissimo e ti richiederà soltanto pochi minuti. Il vantaggio principale è proprio la sua facilità di apertura: zero lunghe burocrazie, senza complicate verifiche di solvibilità, né giustificativo di reddito. Tutto il contrario di una banca tradizionale.

Per aprire il tuo conto VIABUY accedi a questo link: dovrai solamente fornire alcuni dati online e identificarti con un documento d’identità, direttamente dal tuo cellulare o tramite un computer. La tua nuova VIABUY Mastercard sarà spedita il giorno lavorativo seguente. Il costo di emissione (una tantum) è pari a 69,90 euro, mentre la quota annuale del conto (carta inclusa) è di 19,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.