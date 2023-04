Viabuy: conto online e carta Mastercard senza verifiche di solvibilità

VIABUY mette a disposizione un conto online con IBAN personale lussemburghese e carta prepagata emessa dal circuito Mastercard, offrendo una soluzione per chi cerca un’alternativa al classico conto corrente bancario.

La registrazione per ottenere la carta VIABUY può essere completata online in pochi minuti, senza controlli di solvibilità o reddito dimostrabile.

La carta VIABUY può essere utilizzate in maniera estremamente flessibile per prelevare denaro da sportelli ATM oppure per pagare acquisti in qualsiasi negozio aderente al circuito Mastercard.

La carta Matercard VIABUY è disponibile in versione oro o nera, pur essendo una carta prepagata non presenta alcuna differenza nel feeling rispetto a una carta di credito. Grazie al circuito di pagamento Mastercard la carta è ampiamente accettata in tutto il mondo.

La carta si può ricaricare tramite SOFORT, EPS, iDeal o Giropay. È anche possibile depositare denaro tramite bonifico bancario oppure accreditare lo stipendio utilizzando direttamente l’IBAN personale. I fondi saranno disponibili sul proprio conto VIABUY per pagamenti tramite carta, bonifici bancari e prelievi di contanti presso i bancomat.

La carta di pagamento prepagata Mastercard e il conto Viabuy si possono gestire comodamente online e da smartphone.

Il saldo del proprio conto VIABUY si può visualizzare in modo sicuro tramite l’app o tramite browser web, in più si riceverà un’e-mail ogni volta che sul conto verrà depositato del denaro o avviene un prelievo.

La VIABUY Prepaid Mastercard è emessa da un istituto di moneta elettronica autorizzato e regolamentato dall’UE. Inoltre, con la garanzia di rimborso totale Zero Liability, Mastercard si è protetti dalle frodi.

Per conoscere l’offerta completa di VIABUY clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.