VIABUY è il tuo conto online con IBAN senza banca (e senza stress)

Stai cercando un’alternativa al tuo solito conto corrente bancario che ti offra la comodità dell’home banking? Non cercare oltre: VIABUY è la soluzione perfetta per te. Questa carta prepagata contactless del circuito Mastercard ti offre non solo la praticità del pagamento senza contatto, ma anche un conto IBAN con un processo di registrazione rapido e semplice.

Con VIABUY, puoi dire addio alle fastidiose code in banca e alla necessità di produrre infiniti documenti e fotocopie per aprire un conto. Non hai bisogno di verifica Schufa o di giustificativi di reddito: tutto ciò di cui hai bisogno è la libertà di avere tutti i tuoi servizi bancari a portata di mano, senza limiti. Approfitta della vera e propria alternativa alle carte di credito e scopri la comodità di VIABUY.

Perché scegliere VIABUY?

La piattaforma offre numerosi vantaggi, a partire dalla VABUY Debit Mastercard, una carta di debito contactless fornita a tutti i titolari di conto. Questa carta rappresenta un’alternativa intelligente alle tradizionali carte di credito, poiché elimina il rischio di spendere più di quanto si possiede. Grazie alle notifiche istantanee delle transazioni e all’assenza di fido, i clienti possono controllare facilmente tutte le transazioni effettuate.

Avrai inoltre accesso a un conto online collegato, sul quale depositare denaro tramite bonifico bancario e far versare il tuo stipendio tramite l’IBAN lussemburghese e tedesco, che è abilitato all’area SEPA. In questo modo, la piattaforma offre una soluzione bancaria completa e conveniente ai propri clienti, che possono gestire facilmente il proprio denaro e le proprie finanze in un’unica piattaforma.

Tutto avviene all’interno dell’applicazione VIABUY gratuita, che consente di accedere a un’ampia gamma di funzionalità di gestione del conto, come la visualizzazione del saldo, il pagamento di fatture e la ricarica dei fondi. L’apertura di un conto VIABUY è rapida e semplice e richiede solo pochi minuti, senza la necessità di lunghe procedure burocratiche o complesse verifiche di solvibilità o giustificativi di reddito. Questa facilità di utilizzo e la mancanza di formalità burocratiche lo rendono un’alternativa attraente rispetto alle banche tradizionali.

Collegati a questo link per aprire subito il tuo nuovo conto VIABUY: dopo aver fornito alcuni dati personali ed esserti identificato con un documento d’identità, la VIABUY Mastercard ti sarà spedita il giorno lavorativo successivo. Il costo una tantum per l’emissione della carta è di 69,90 euro e la quota annuale per il conto (carta inclusa) è di 19,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.