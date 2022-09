Viabuy: i vantaggi del conto online con IBAN

La carta Viabuy è una carta prepagata con conto online e IBAN appartenente al circuito MasterCard.

Emessa da PPRO Financial Ltd nel Regno Unito, questa carta ricaricabile è diventata popolare negli ultimi anni, soprattutto tra i giovani. Nonostante si tratti di una carta ricaricabile con conto che può essere richiesta da chiunque in maniera molto facile e rapida, la sicurezza è uno dei suoi punti di forza.

Inoltre, dimostra di essere perfettamente in linea con le esigenze moderne di mercato, offrendo servizi all’avanguardia, come alert via email o SMS. In questo modo, il titolare della carta verrà avvisato ogni volta che avvengono delle transazioni.

Come richiedere la carta Viabuy con conto online

Chiunque viva nell’UE può richiedere la carta Viabuy con conto online. È affidabile, sicura e non richiede una documentazione eccessiva o particolarmente dettagliata per essere attivata.

Per quanto riguarda l’attivazione, bisogna entrare in questa pagina, in cui sarà possibile scegliere tra la carta oro e la carta nera. Sono praticamente uguali in termini di funzionalità, cambia solo l’aspetto.

Una volta scelto il colore della carta, ecco cosa fare dopo aver cliccato su “Apri ora il tuo conto”:

inserire i dati richiesti;

indicare il numero di cellulare;

indicare il nome che dovrà apparire sulla carta.

La spedizione della carta avverrà entro pochi giorni. Inoltre, è possibile anche richiedere una prepagata aziendale da usare sia in ambito personale che lavorativo.

Naturalmente, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso di partita IVA, poiché questo tipo di carta può essere rilasciata soltanto a liberi professionisti, lavoratori autonomi o amministratori di società. Per richiedere l’attivazione, è necessario compilare uno speciale modulo sul sito ufficiale.

