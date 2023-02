VIABUY, la carta per fare acquisti sicuri e veloci, ecco perché

VIABUY è una carta prepagata considerata tra le migliori attualmente sul mercato delle soluzioni di pagamento digitali. Ciò grazie alla possibilità di fare acquisti sicuri e veloci.

VIABUY non è legata a una banca, poiché una carta conto con codice IBAN lussemburghese e tedesco e che opera sul circuito MasterCard.

Ad emettere la carta è la società da PPRO Financial Ltd nel Regno Unito, che ha studiato una carta ricaricabile veramente efficiente sotto tutti i punti di vista.

Nonostante si tratti di una carta ricaricabile con conto, la richiesta in questa pagina può essere effettuata da chiunque, ma soprattutto da chi è un cattivo pagatore o un moroso, status che rende difficile chiedere qualsiasi cosa a una banca.

Invece, essendo anonima, alla richiesta di carta VIABUY non è necessario allegare documentazioni inerenti al proprio status finanziario ed economico attuale.

Anzi, nella versione di anonimato ADV1 non è necessario neanche inviare copia di un documento di riconoscimento.

Scegliere VIABUY per fare acquisti sicuri e veloci conviene

Carta VIABUY, in linea con le attuali esigenze di mercato, offre servizi all’avanguardia, come alert via SMS e email.

In questo modo, il titolare sarà avvisato ogni qualvolta viene effettuata una transazione.

Ritornando alla richiesta di carta VIABUY, accedendo QUI si può scegliere durante l’apertura del conto tra la carta oro e la carta nera. Le funzionalità sono le stesse, cambia solo l’aspetto estetico.

Come dicevamo, con VIABUY si possono fare acquisti sicuri e veloci soprattutto online, dove vengono applicati i migliori standard di sicurezza attuali.

Inoltre, si potrà prelevare presso tutti gli ATM italiani ed esteri che portano il simbolo MasterCard. La spedizione della carta avviene entro pochi giorni.

Inoltre, si può anche richiedere una prepagata aziendale da utilizzare sia in ambito lavorativo che personale.

Basta semplicemente dimostrare di essere possessori di Partita IVA e compilare un apposito modulo online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.