Viabuy: l'alternativa più sicura al conto corrente

Cerchi un’alternativa al classico conto corrente bancario, ma che sia sicura, intuitiva e con tutti i vantaggi dell’online banking? Viabuy è ciò che fa per te. Si tratta di una carta prepagata contactless che si appoggia su circuito di pagamento Mastercard emessa da un istituto di moneta elettronica autorizzato e regolamentato dall’UE, che mette a disposizione anche un conto online con IBAN.

Aprire un conto Viabuy è semplicissimo e senza “scartoffie”. Ti basterà accedere a questo link e fornire alcuni dati e identificarti online con un documento d’identità. Non è prevista verifica Schufa, né giustificativo di reddito.

Quali sono i vantaggi di Viabuy?

Le premesse di Viabuy sono ottime: l’azienda si presenta come un’alternativa affidabile e sicura ai classici conti bancari, offrendo carta di debito Mastercard e un conto con IBAN specifico lussemburghese e tedesco che permette di effettuare e ricevere bonifici nazionali / SEPA. Puoi depositare denaro sul tuo conto tramite bonifico bancario oppure facendo versare lo stipendio tramite IBAN, oltre a svariate opzioni di ricarica. I fondi sono disponibili per pagamenti tramite banca, bonifici bancari e prelievi di contanti presso i bancomat.

La carta di debito contactless fornita presenta numeri in rilievo ed è accettata pressoché ovunque nel mondo. Ogni aspetto del tuo conto Viabuy è gestibile comodamente tramite l’applicazione per smartphone gratuita, che ti consente di controllare il saldo del conto, effettuare pagamenti, ricaricare fondi e visualizzare movimenti comodamente da cellulare. Una volta aperto il conto, la carta può essere richiesta in pochi minuti seguendo una semplice procedura e verrà spedita il giorno lavorativo seguente.

La carta ha un costo di attivazione di 69 euro e una quota annuale di 19 euro. Inoltre, con la garanzia di rimborso totale Zero Liability, Mastercard ti protegge da eventuali frodi. A questo link puoi aprire il tuo conto Viabuy: bastano pochi minuti e riceverai tutto comodamente a casa nel giro i un paio di giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.