Viabuy: MasterCard prepagata con IBAN per gli acquisti

Se sei alla ricerca di un conto con carta per i tuoi acquisti quotidiani, Viabuy può sicuramente essere una buona opzione da poter considerare. Si tratta di una prepagata MasterCard collegata a un IBAN dedicato che puoi ricaricare all’istante e anche gratuitamente, che puoi aprire in poco tempo online.

Viabuy: la soluzione semplice per i tuoi acquisti

L’apertura del conto è un processo semplice e veloce, che richiede solo 8 minuti. Non sono necessari requisiti specifici in termini di reddito per aprirlo. Una volta aperto, avrai a disposizione una carta che puoi ricaricare immediatamente per i tuoi acquisti online o nei negozi fisici. Le transazioni sono sicure grazie a 3D Secure di MasterCard, la tecnologia proprietaria che verifica ogni movimento in uscita con un codice OTP univoco inviato via SMS al numero di telefono che hai deciso di collegare.

La carta è associata a un IBAN personale dedicato, che può essere utilizzato per ricaricare la carta gratuitamente o ricevere denaro, come lo stipendio o un accredito da parte di amici, parenti e altro. Il circuito di pagamento MasterCard è uno dei più diffusi in tutto il mondo, ciò ti consente quindi di utilizzarla per effettuare acquisti in qualsiasi attività commerciale di qualsiasi paese.

Con l’app disponibile per Android e iOS, oltre a controllare il saldo e i movimenti, gestisci la carta come vuoi e ne controlli i limiti per quanto riguarda spesa e prelievo presso gli ATM, bloccandola o riattivandola quando vuoi. Inoltre è emessa da un istituto di credito autorizzato e regolamentato in Europa, oltre che proteggere i tuoi fondi con una garanzia di rimborso totale fornita da Zero Liability. I tuoi soldi sono quindi sempre al sicuro.

Non perdere tutti i vantaggi e le comodità che Viabuy ha da offrire! Richiedi ora la tua carta e acquista in tutta comodità.

