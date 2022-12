VIABUY: Prepaid Mastercard e IBAN senza banca

VIABUY offre una prepagata Mastercard con IBAN senza dover appoggiarsi ad una banca. Scegliendo VIABUY avrai un IBAN personale lussemburghese e tedesco, carta di pagamento Mastercard e un’app per smartphone da cui potrai gestire le tue finanze.

Attraverso il conto online potrai effettuare tutte le principali operazioni come bonifici in area SEPA o addebiti ricorrenti e potrai depositare denaro sul tuo conto VIABUY tramite bonifico bancario oppure far versare il tuo stipendio utilizzando direttamente il tuo IBAN personale.

Potrai anche ricaricare il conto istantaneamente, ovunque tu sia, attraverso varie opzioni di ricarica specifiche per il Paese in cui vivi (come ad esempio SOFORT, EPS, iDeal).

La Carta Mastercard VIABUY è disponibile in versione oro o nera, con i numeri in rilievo e non presenta alcuna differenza rispetto ad una convenzionale carta di credito, per questo può essere utilizzata anche per operazioni spesso inaccessibili alle comuni carte prepagate.

Inoltre è possibile pagare con Mastercard VIABUY e Apple Pay in negozi, online e nelle app. In modo semplice, sicuro e perfettamente mobile.

La registrazione per richiedere la carta VIABUY è semplice, veloce e paperless: 100% online e senza verifiche di solvibilità. Non essendo associata a un conto corrente vero e proprio può essere attivata da chiunque senza dover dimostrare redditi. L’unico requisito è risiedere nell’Unione Europea ed essere maggiorenni.

Una volta effettuata la richiesta riceverai la tua Mastercard entro pochi giorni.

La VIABUY Prepaid Mastercard è emessa da un istituto di moneta elettronica autorizzato e regolamentato dall’UE. Inoltre, con la garanzia di rimborso totale Zero Liability, Mastercard ti protegge dalle frodi.

Per richiedere la tua carte VIABUY clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.