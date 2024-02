Viaggiare con Carta di Credito Oro American Express è più comodo e conveniente

La promo presente in questo articolo è scaduta. Puoi trovare la promozione più recente qui.

Le persone che amano viaggiare sanno bene l’importanza di avere con sé una Carta di Credito conveniente, che li aiuti cioè ad affrontare le vacanze all’estero con benefici esclusivi e la possibilità di partecipare a vantaggiosi programmi di cashback. Tutto quello che già offre Carta di Credito Oro American Express, che da poco ha lanciato una nuova promozione online: chi richiede la Carta di Credito Oro fino al 22 febbraio 2024 riceverà 250 euro di sconto in estratto conto a fronte di una spesa di 3000€ in 3 mesi dalla sua emissione.

Carta di Credito Oro American Express è tra le migliori Carte di Credito per viaggiare, grazie ai numerosi vantaggi pensati per i suoi Titolari. Su tutti, la possibilità di riscattare i punti per i voli accumulati con il programma Club Membership Rewards e un esclusivo voucher Viaggi annuale per prenotare hotel, noleggio auto e biglietti aerei all’indirizzo americanexpress.it/viaggi. Tutti gli sconti sono in estratto conto.

Viaggiare con Carta di Credito Oro American Express: tutti i benefici

Dedichiamo questo capitolo ai vantaggi offerti dalla Carta di Credito Oro American Express per chi ama viaggiare.

Ecco tutti i suoi benefici:

Accumulare punti per i voli : con ogni euro speso, il programma Club Membership Rewards consente di guadagnare 1 punto. I punti accumulati possono poi essere riscattati come sconto sulle prenotazioni effettuate sul sito americanexpress.com/viaggi. Ad esempio, 2.000 punti consentono di riscattare uno sconto pari a 8€.

: con ogni euro speso, il programma Club Membership Rewards consente di guadagnare 1 punto. I punti accumulati possono poi essere riscattati come sconto sulle prenotazioni effettuate sul sito americanexpress.com/viaggi. Ad esempio, 2.000 punti consentono di riscattare uno sconto pari a 8€. Voucher Viaggi annuale : al rinnovo della quota annuale di Carta di Credito Oro, si riceve un voucher di 50€ valido per 12 mesi da usare per gli acquisti sul sito americanexpress.it/viaggi.

: al rinnovo della quota annuale di Carta di Credito Oro, si riceve un voucher di 50€ valido per 12 mesi da usare per gli acquisti sul sito americanexpress.it/viaggi. Copertura assicurativa per spese mediche : nella quota annuale è inclusa anche una copertura assicurativa annuale per spese mediche fino a 3.000€.

: nella quota annuale è inclusa anche una copertura assicurativa annuale per spese mediche fino a 3.000€. Upgrade gratuito della camera (se disponibile): fino a $100 di credito ogni anno per i servizi di spa, ristoranti e altri servizi accessori nelle strutture aderenti al programma Hotel Collection. In più è possibile usufruire di un upgrade gratuito della camera.

(se disponibile): fino a $100 di credito ogni anno per i servizi di spa, ristoranti e altri servizi accessori nelle strutture aderenti al programma Hotel Collection. In più è possibile usufruire di un upgrade gratuito della camera. Noleggio auto : i Titolari di Carta di Credito Oro American Express beneficiano di sconti esclusivi fino al 20% sui noleggi auto con le compagnie Hertz e Avis.

: i Titolari di Carta di Credito Oro American Express beneficiano di sconti esclusivi fino al 20% sui noleggi auto con le compagnie Hertz e Avis. Protezione antifrode e d’acquisto: in caso di furto o smarrimento, American Express provvede all’emissione gratuita di una Carta Sostitutiva, oltre a ottenere una protezione completa in caso di uso illecito, più una tutela della durata di 90 giorni e fino a 2.600€ in caso di danneggiamento del bene acquistato con la Carta di Credito.

A tutto questo si aggiungono le condizioni favorevoli di Carta di Credito Oro American Express:

quota primo anno gratuita , poi dal secondo anno 20€ al mese;

, poi dal secondo anno 20€ al mese; possibilità di scegliere se pagare a saldo o a rate , con TAN/TAEG al 14% e 24,19%;

, con TAN/TAEG al 14% e 24,19%; linea di credito iniziale personalizzata fino a 15.000€.

Come richiedere Carta di Credito Oro American Express

La Carta di Credito di Amex può essere richiesta da tutti, è sufficiente infatti un reddito annuo lordo di almeno 25.000€. Gli altri requisiti da soddisfare sono la residenza in Italia, l’aver compiuto almeno 18 anni ed essere Titolari di un conto corrente appartenente all’area SEPA.

La richiesta va presentata online. Per completare con successo l’operazione, tieni a portata di mano il codice fiscale (in alternativa la tessera sanitaria o la carta d’identità elettronica), un documento di identità in corso di validità (carta d’identità, patente o passaporto) e le informazioni bancarie (IBAN, anno di apertura del conto corrente e nome dell’istituto).

Ti ricordiamo che puoi approfittare della promozione fino al 22 febbraio 2024 per ricevere 250 euro di sconto in estratto conto a fronte di una spesa di 3000€ in 3 mesi dall’emissione della Carta di Credito.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *La Carta di Credito Oro ti consente di pagare a saldo o a rate con addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni. Offerta valida fino al 22 febbraio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €3.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni dall’offerta su americanexpress.it/carta-oro

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 22 Febbraio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €3.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.