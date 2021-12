Vinci fino a 100€ pagando con YAP

YAP è uno dei conti smart accessibili direttamente tramite smartphone che troviamo sul territorio italiano. Si tratta di un prodotto che era partito inizialmente come rivolto ai più giovani, che poi è andato a evolvere per essere valido anche per gli adulti come soluzione rivolta ai pagamenti digitali.

L’app è molto intuitiva e permette di registrarsi in pochi minuti per ricevere subito un bonus iniziale da poter spendere e soprattutto per settare il proprio smartphone come valido ai pagamenti tramite POS senza andare nemmeno a richiedere una carta fisica. Il conto infatti è totalmente gratuito ed è possibile ricaricarlo tramite un’altra carta o un bonifico sull’IBAN fornito.

Apri il forziere per vincere 100€

Stesso dall’app si può aggiungere la carta virtuale associata al conto a Apple Pay o Google Pay, a seconda della piattaforma che si utilizza, e in pochi minuti dall’apertura il proprio smartphone o smartwatch si trasforma direttamente nello strumento di pagamento più comodo, nella massima sicurezza.

Attualmente c’è una promo da segnalare che permette di vincere 100€ per ogni pagamento digitale che si fa, e dunque più si paga più si hanno possibilità di vincere. L’iniziativa è nota come quella del “Forziere”, che si prova ad aprire ogni volta che si fa un pagamento con YAP.

Diversi hanno già vinto premi che arrivano fino a 100€ e di fatto il tentativo è sempre gratuito, e valido per ogni singolo pagamento. Il conto non ha costi, pertanto lo consigliamo in primis per avere a disposizione uno strumento di pagamento sul proprio smartphone in pochi minuti, e successivamente anche per tentare la sorte e provare a vincere qualcosa.

Non ci sono costi di gestione o nascosti chiaramente, e la possibilità di vincita è un incentivo ai pagamenti digitali tramite la piattaforma. Sicuramente da provare, dato che c’è solo da guadagnarci, non avendo incentivi o promozioni sulla maggior parte delle altre soluzioni di pagamento digitale disponibili.