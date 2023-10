Vinci un anno di affitto con il conto NEXT di Crédit Agricole

La nuova offerta di Crédit Agricole, denominata “NEXT Under 35”, è rivolta a tutti i giovani di età inferiore ai 35 anni.

Tale offerta non solo prevede l’apertura di un conto corrente e l’emissione di una carta di credito senza alcun canone, ma offre anche la possibilità di vincere un anno di affitto, tema di grande interesse per i giovani in questi ultimi mesi. Inoltre, è previsto un bonus di benvenuto di 50 euro in Buoni Regalo Amazon e un ulteriore incentivo fino a 100 euro qualora si utilizzi la carta di credito.

Vinci 1 anno di affitto con Crédit Agricole: scopri NEXT Under 35

Vuoi vincere un buono per pagare il canone di affitto per 1 anno? Apri il conto online NEXT Under 35 entro il 31 ottobre 2023 e partecipa al nostro concorso.

L’estrazione finale avverrà a Milano entro il 31 gennaio 2024. Nel caso in cui il vincitore rinunci oppure sia irreperibile, a subentrare saranno le 5 riserve che un apposito database nominerà. Il vincitore finale verrà contattato via email o per telefono.

Il buono ha validità per un intero anno e offre un massimo di 7.000 euro. Le spese ordinarie e straordinarie sono escluse, così come i bolli, le bollette e la caparra.

Per vincere, devi avere un contratto di locazione per uso domestico attivo e regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, con l’attivazione del conto NEXT di Crédit Agricole, ti verrà data una carta di debito Visa a canone zero per i primi 2 anni. Puoi usarla per pagare online o tramite Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. E se la perdi, puoi bloccarla facilmente tramite app.

Cosa aspetti? Approfitta di questa fantastica offerta. Apri conto NEXT Under 35 e partecipa al concorso che mette in palino un buono da 7.000 euro, valido per pagarti un anno di affitto.

