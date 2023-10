Vincola i tuoi soldi per 6 mesi e guadagna il 4% con SelfyConto Mediolanum

Se stai cercando un’offerta bancaria vantaggiosa, ti informiamo che Banca Mediolanum ha lanciato una nuova proposta tramite SelfyConto.

I clienti che sceglieranno di accreditare il proprio stipendio potranno beneficiare di un rendimento annuo lordo del 4% per somme vincolate per un periodo di sei mesi. Inoltre, sottolineiamo che l’importo minimo richiesto per usufruire di tale offerta è soltanto di 100 €.

Come far crescere il tuo denaro con SelfyConto

SelfyConto è un conto corrente molto popolare che offre numerosi vantaggi ai nuovi clienti, come il canone zero per il primo anno e la possibilità di azzerare il canone in seguito.

Il conto offre anche servizi gratuiti come prelievi e bonifici, e un tasso d’interesse promozionale del 4% per sei mesi.

Aprire il conto è facile grazie alla procedura online e all’autenticazione SPID disponibile. Investendo 10.000 euro, si possono guadagnare 147 euro di interessi netti in sei mesi.

SelfyConto offre trattamenti speciali ai giovani clienti, con il canone mensile azzerato per coloro che hanno meno di 30 anni. Inoltre, avrai una carta di debito gratuita con prelievi privi di commissioni nell’area euro.

Oltre a ciò, puoi anche richiedere una carta di credito a canone minimo e puoi gestire tutte le operazioni bancarie online. SelfyConto offre anche una vasta gamma di prodotti e servizi finanziari.

Se l’offerta di SelfyConto ha catturato la tua attenzione, non aspettare oltre, poiché la promozione non è a tempo indeterminato. In effetti, terminerà l’8 novembre 2023.

Se decidi di aprire un conto entro tale data, otterrai un rendimento del 4% sulle somme vincolate, anche soltanto per un periodo di 6 mesi.

Ti invitiamo quindi a visitare il sito ufficiale di SelfyConto oppure potete cliccare direttamente sul link qui sotto.

