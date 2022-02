VISA: colonnine elettriche, il pagamento è un problema

VISA ha lanciato un appello che, da posizione chiaramente interessata sul tema, pone l’accento su un problema chiaro e reale del settore: il sistema dei pagamenti. VISA, infatti, fa notare come il vincolo delle ricariche ad app specifiche può costringere gli utenti a pagamenti di ricarica forzati su specifici operatori, senza possibilità di scelta. Questo può diventare un grosso ostacolo all’espansione della mobilità elettrica poiché si traduce in una limitazione forzata della libertà dell’utente.

La richiesta di VISA è dunque quella di aprire il mercato attraverso standard condivisi, facendo in modo che il pagamento non possa diventare un ostacolo alla monetizzazione invece di essere elemento facilitante:

Attualmente, non esiste uno standard industriale diffuso per l’accettazione dei pagamenti nei punti di ricarica dei veicoli elettrici. Ciò comporta un sistema in cui i consumatori in Europa spesso non hanno la possibilità di scegliere il metodo di pagamento e sono limitati a una sola opzione (per esempio, la registrazione a un’app o al programma del provider), o addirittura non sono in grado di ricaricare il proprio veicolo perché non sono registrati al servizio di abbonamento richiesto. Solo un numero ristretto di Paesi, come la Germania, ha regolamentato un approccio standardizzato.