L’offerta della piattaforma Visa Direct si espande oggi con il debutto di Payouts. La soluzione consente, attraverso un unico punto di connessione, di inviare denaro su carte idonee ai pagamenti nazionali e su carte o conti idonei ai pagamenti transfrontalieri.

L’obiettivo dichiarato è quello di semplificare i pagamenti da parte di PMI e consumatori a banche d’affari, fornitori di servizi di trasferimento di denaro e realtà del mondo Fintech. Riportiamo di seguito il commento di Bill Sheley (SVP e Global Head di Visa Direct).

In un contesto di accelerazione del commercio digitale, Visa è al lavoro per offrire a istituzioni finanziarie, governi, consumatori e imprese nuovi metodi per pagare ed essere pagati che vadano oltre l’utilizzo della carta. Il lancio di Visa Direct Payouts segna una pietra miliare nell’espansione delle funzionalità account-to-account di Visa che permette di raggiungere ulteriori due miliardi di conti bancari in tutto il mondo. Sostenuta dalle dimensioni e dalle prestazioni di VisaNet, la soluzione integra l’acquisizione di Earthport da parte di Visa per trasformare il modo in cui i clienti Visa distribuiscono e ottimizzano i programmi globali di trasferimento dei flussi di denaro.