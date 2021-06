Visa for Venezia: donazioni con SumUp per far ripartire la città

Il programma Visa for Venezia, introdotto nel 2019, si arricchisce in questi giorni di una nuova iniziativa che coinvolge anche SumUp: vengono messi a disposizione del Comune alcuni terminali di pagamento mobili di nuova generazione, attraverso i quali ricevere donazioni a favore del patrimonio artistico e sociale della città.

Visa for Venezia: donazioni con dispositivi SumUp

In occasione del Salone Nautico, in scena in questi giorni (il primo grande evento pubblico post lockdown), i visitatori possono donare mediante i POS in questione. I fondi raccolti sono destinati alla salvaguardia e al restauro del patrimonio artistico e storico veneziano oltre che a progetti della comunità finalizzati alla coesione sociale.

Gli amanti di Venezia, che siano veneziani, italiani o turisti provenienti da ogni parte del mondo, possono contribuire con le loro donazioni in modo semplice e veloce utilizzando qualsiasi strumento di pagamento digitale, che si tratti di una carta contactless, di uno smartphone o di uno dei weareable device abilitati.

Il comunicato in merito all'iniziativa che abbiamo ricevuto in redazione cita lo studio “Back to Business” condotto nel gennaio 2021 da Visa: tra i risultati emersi, l'attenzione si concentra sui vantaggi per le piccole imprese derivanti dall'adozione dei pagamenti digitali: