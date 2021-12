Vivi smart: il denaro darà vita ad una rivoluzione

“Vivi smart” è il nuovo libro di Alberto Dalmasso, amministratore delegato di Satispay. La cavalcata di Satispay in questo biennio di pandemia è stata entusiasmante poiché l'app (100% italiana e ora forte anche degli investimenti di Jack Dorsey e Tencent) ha perfettamente incontrato le esigenze di un pubblico che si è rapidamente riversato sui pagamenti cashless. Il libro vuole raccontare non soltanto questa storia, ma tutto quel che sarà in divenire.

Vivi smart: da Satispay al futuro

Pensateci. Qual è lo strumento che usate di più nella vita di tutti i giorni? No, non è lo spazzolino, né l’automobile, e nemmeno la moka. È qualcosa allo stesso tempo di immateriale e di tangibile, che può essere contenuto in un caveau gigantesco o in una piccola tasca, sotto forma di numeri binari o di cilindretti dorati. Qualcosa, soprattutto, che vi permette di accedere a cibo e medicine, concerti e gite fuori porta, libri e serie tv; salute e felicità. Si tratta del denaro.

Il danaro è visto come uno strumento, qualcosa che esprime valore nel momento stesso in cui è smosso. Il denaro fermo è valore potenziale e nulla più, mentre il denaro in movimento esprime un'energia che già Keynes aveva identificato descrivendo la ricchezza complessiva come paradigma legato alla velocità di circolazione del denaro stesso.

Vivi smart è il punto di vista di Dalmasso su questa riflessione e su una vision che abilita di conseguenza: “siamo sicuri che ciò che stiamo facendo nella vita non si possa fare in un modo migliore?“. Quando il paradigma del denaro cambia, quanto è destinato a cambiare nella vita di ognuno di noi? Dopo secoli di denaro contante, quanto può mutare la vita delle persone digitalizzando i processi e rendendo intangibile il valore? Ecco perché “Vivi smart” non è soltanto una fotografia di una scintilla, ma è la descrizione di come l'incendio potrebbe divampare e svilupparsi:

Vivi smart è insieme un pamphlet critico, un manifesto e una storia di successo scritta per ispirare altre storie di successo. Un invito a rivolgersi con sguardo nuovo agli inerti bacini di risorse – mentali, economiche, progettuali – che ci circondano e ad aprire finalmente le chiuse, perché quelle potenzialità si mettano in movimento trasformandosi in energia, intuizioni, ambizioni.

Su Kindle costa soltanto 6,99 euro: il ricavato sarà interamente devoluto alla Onlus “Sport Senza Frontiere” che “persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale nel settore dell’assistenza educativa e socio-sanitaria in favore di soggetti socialmente svantaggiati attraverso la realizzazione di interventi di inclusione sociale tramite la pratica sportiva, in modo particolare nei confronti di minori in condizione di disagio socio-economico e a rischio di esclusione ed emarginazione“. Spendendo 6,99 euro con un click, insomma, avrai mobilitato denaro in grado di esprimere enorme energia. A dimostrazione di quel che Dalmasso spiega in questo libro, tendendo la mano alla tua prossima grande idea.