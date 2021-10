Vuoi comprare un Bitcoin a 10,15 euro?

Non è forse la migliore delle idee per un investimento personale, ma può essere una simpatica idea per un regalo. Come potrete ben immaginare, infatti, non si può acquistare un Bitcoin a cifre tanto risicate: 10,15 euro sarebbero davvero troppo pochi. Se ne può tuttavia acquistare una fedele riproduzione dorata, con tanto di cofanetto “pregiato”, per uno scherzo o un dono simbolico, magari come portafortuna.

Il Bitcoin in realtà vale oggi poco più di 60 mila dollari e la sensazione è che stia prendendo la rincorsa per attaccare nuovamente i massimi entro pochi giorni. Se il tuo budget è limitato e non puoi investire almeno una piccola cifra nella criptovaluta (magari partendo da un account demo gratuito), allora non resta che l'opzione low cost.

Non sarà una cifra destinata a rivalutarsi, ma a volte un piccolo gesto di amicizia può valere anche di più. Inoltre il costo tradizionale è di 16,67 euro, ma in queste ore è in offerta speciale con lo sconto del 39% a rendere il tutto ancor più simpatico. Insomma: se bastano 10,15 euro per stimolare un sorriso, sono sempre e comunque soldi ben spesi.