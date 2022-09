Vuoi guadagnare staking nel settore criptovalute? Utilizza Bitstamp

Lo staking di criprovalute può rivelarsi un’idea complessa o semplice a seconda del numero di livelli che si vogliono capire.

Un concetto chiave per molti investitori e trader è sapere che lo staking è un modo per guadagnare premi per il semplice possesso di una determinata criptovaluta. Ma anche se si desidera soltanto una piccola ricompensa per lo staking, è utile capirne un po’ di più come e perché questa attività funziona.

Se la criptovaluta che si possiede consente lo staking, è possibile farlo puntando parte dei fondi. In questo modo, col tempo, si guadagnerà un premio che è pari al tasso percentuale pagato durante il tempo.

Ma su che piattaforma fare staking? Con l’exchange di criptovalute Bitstamp.

Fare staking nel settore criptovalute con Bitstamp

Nel settore criptovalute, Bitstamp è una piattaforma di exchange molto conosciuta. È possibile acquistare e fare trading sugli scambi di criptovalute originali.

Con Bitstamp il trading diventa veloce, facile e affidabile, grazie anche al supporto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con staking, sicurezza e assicurazione di livello bancario.

Inoltre, grazie all’app mobile di Bitstamp, è possibile scambiare criptovalute e garantirsi lo staking in mobilità, con strumenti avanzati tutti racchiusi in un’interfaccia intuitiva.

Chi intende iniziare a fare trading in cripto, deve soltanto accedere qui e cliccare in alto su “Iniziare” per registrarsi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.