Vuoi migliorare il tuo servizio clienti? Prova Tidio gratis

Quante volte ti sarai chiesto come ottimizzare e semplificare al meglio la gestione dei tuoi clienti? Sicuramente tante se oggi hai deciso di leggere questo articolo che abbiamo dedicato a Tidio e al suo servizio.

Al giorno d’oggi gestire nel migliore dei modi i canali di comunicazione non è per niente semplice, sopratutto se si è alle prime armi. Scegliere dunque una soluzione come Tidio può essere un vantaggio del tutto importante. Non a caso, nasce come piattaforma di customer service che dà l’opportunità di comunicare con i propri clienti in modo semplice, mettendo a disposizione differenti funzionalità tra cui chatbox, chat dal vivo ed email marketing.

Grazie a Tidio puoi scoprire quali prodotti stanno guardando i visitatori del tuo sito web in tempo reale, avviare conversazioni tramite il widget chat per fornire consigli e aiutare i clienti rispondendo alle domande sul tuo prodotto per rimuovere i blocchi delle conversioni.

Che aspetti? Inizia ad utilizzare Tidio! Scegli subito uno dei seguenti piani:

Piano Free che include chat dal vivo e chatbox ma anche altro;

Piano Starter a partire da 29 euro al mese

Piano Communicator & Chatbots a partire da 54 euro al mese

Piano Tidio+ a partire da 394 euro al mese

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.