Vuoi risparmiare sui tuoi acquisti? Richiedi Carta Oro Amex e ottieni 400€ di sconto

Carta Oro American Express non è una comune carta perchè offre anche una serie di vantaggi esclusivi, tra cui cconto annuale su Vivaticket, che ti consente di risparmiare 50 euro su eventi e spettacoli acquistati su Vivaticket; voucher Viaggi per avere ogni anno un voucher di €50 da utilizzare per prenotare voli, hotel e noleggio auto sul sito dedicato American Express: Priority Pass con due ingressi gratuiti ogni anno per accedere a oltre 1.200 VIP Lounge in tutto il mondo. Ma anche World Travel Assist: con Carta Oro hai infatti una copertura fino a €3.000 per spese mediche all’estero.

Se sei alla ricerca di una carta di credito comoda nei pagamenti e con tanti vantaggi, Carta Oro American Express rappresenta sicuramente la scelta per te. A rendere tutto ulteriormente speciale e vantaggioso il fatto che con Carta Oro di American Express hai 400 euro di sconto sui tuoi acquisti con Carta spendendo €8.000 nei primi 12 mesi. Non aspettare ancora, approfittane subito perchè la promozione di cui stiamo parlando non è illimitata!

Carta Oro American Express: caratteristiche

La sicurezza è senza dubbio tra gli obiettivi di American Express. Con l’intento di rispondere alle esigenze degli utenti, grazie alla protezione antifrode, con Carta Oro, sei al sicuro in caso di uso illecito della carta da parte di terzi, con predisposizione gratuita della carta sostitutiva in caso di furto o smarrimento della stessa. Non manca, inoltre, la protezione d’acquisto con tutela per 90 giorni e fino a 2.600 euro in caso di furto o danneggiamento del bene acquistato con Carta Oro.

Tra le caratteristiche principali di Carta Oro citiamo:

Quota annuale: Quota gratuita il 1° anno e dal 2° paghi 20€ al mese;

TAN/TAEG 14%/24,19%3

Flessibilità di pagamento perchè puoi scegliere se pagare a saldo o a rate.

Richiedere la tua carta è semplicissimo: devi solamente avere un reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro, IBAN SEPA ed essere residente in Italia. Non perdere altro tempo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.