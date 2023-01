Vuoi una carta di credito top senza costi? Scegli Carta YOU di Advanzia Bank

È bastato poco tempo a Carta YOU di Advanzia Bank per diventare una carta di credito top in Italia.

Ciò si deve all’assenza dei costi inerenti all’attivazione, al canone annuale e agli acquisti e prelievi in tutto il mondo.

Con questa carta, inoltre, si ottiene un’assicurazione sui viaggi completa e sicura, perfetta quindi per coloro che si spostano spesso.

E la gestione del credito? Si può scegliere tra il pagamento frazionato flessibile, pagando ogni mese quanto si desidera, con il termine di pagamento degli acquisti effettuati con la carta esteso fino a 7 settimane a partire dalla data in cui è stata fatta l’operazione.

Per consultare la situazione inerente ai pagamenti, basta accedere alla pagina dedicata tramite app e, nel momento in cui si riceve il rendiconto mensile, si può scegliere come pagare il debito.

Un altro enorme vantaggio offerto da Advanzia Bank è il servizio clienti, che con le altre carte è praticamente impossibile contattare.

Invece, quello per Carta YOU è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con operatori sempre disponibili e ben preparati.

Una carta di credito top da richiedere in 2 minuti

Nonostante sia considerata una carta di credito top, la richiesta non è complessa come si possa pensare. Anzi, è possibile inoltrarla in soli 2 minuti.

Basta accedere a questa pagina e compilare il form presente con i dati richiesti e confermare i termini e le condizioni contrattuali.

Lo step successivo è l’upload di un documento di riconoscimento in corso di validità, a cui fa seguito soltanto la conferma dell’avvenuta creazione dell’account.

Entro un giorno lavorativo, Advanzia Bank completerà la procedura di valutazione del credito. Se la risposta è positiva, entro 10/15 giorni il nuovo cliente riceverà presso il proprio domicilio la carta fisica.

Parlando di interessi sul credito, non vengono applicati sugli acquisti che vengono saldati entro i limiti di tempo concordati contrattualmente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.