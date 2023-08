Wallester: carte di pagamento personalizzate per il tuo business

In un mondo aziendale in costante evoluzione, la gestione delle spese richiede strumenti all’avanguardia. Wallester si propone come un compagno affidabile per semplificare la gestione finanziaria aziendale, consentendo un controllo più stretto sulle spese e una maggiore efficienza operativa.

Wallester offre la possibilità di emettere rapidamente sia carte fisiche con un conto IBAN, sia carte virtuali subito pronte all’uso. Questa flessibilità consente alle aziende di avere degli strumenti adatti a tutte le diverse esigenze di pagamento, con la possibilità di impostare limiti di spesa personalizzati per ciascuna carta e consentendo un controllo dettagliato delle spese aziendali.

Grazie a Wallester è anche possibile emettere delle carta white-label: delle carte a marchio del negozio personalizzandole con il logo aziendale, il design e tutti i dettagli necessari. Questo consente di progettare la soluzione più adatta al proprio business, avviare un’operazione fintech stabile o anche lanciare una carta per il settore dei viaggi e dell’intrattenimento.

Gestione dei Budget Semplificata

Wallester offre una piattaforma unificata che permette di tenere sotto controllo i fondi su tutte la carte aziendali facilitando il monitoraggio dei flussi finanziari e garantendo la totale trasparenza delle spese.

La piattaforma di Wallester mette a disposizione strumenti avanzati per gestire i budget aziendali. Con la possibilità di assegnare budget specifici a ciascuna carta e di impostare limiti di spesa per i collaboratori, Wallester garantisce una visione chiara delle spese in tempo reale. Inoltre, le transazioni possono essere facilmente categorizzate e ordinate per tipo e stato di pagamento, semplificando il processo di monitoraggio.

Tutte le informazioni essenziali, dalle metriche alle statistiche e alle categorie di pagamento, sono accessibili in qualsiasi momento attraverso la dashboard personale. La piattaforma permette di visualizzare lo stato delle transazioni, i ruoli dei dipendenti e offre una serie di funzioni che ottimizzano il processo di pagamento.

