Wallester: emissione istantanea di carte business fisiche e virtuali

Wallester è un’ottima soluzione per semplificare la gestione finanziaria delle aziende, che offre una piattaforma completa per il controllo delle spese aziendali, con un’ampia gamma di carte di pagamento diverse per ogni caso, strumenti per la gestione del budget e la generazione di rapporti dettagliati.

Con la possibilità di iniziare gratuitamente o di scegliere un piano tariffario adatto, Wallester è una scelta pe perfetta per aziende di tutte le dimensioni che desiderano una gestione finanziaria efficiente e semplice.

Una delle caratteristiche principali di Wallester è la possibilità di emettere carte fisiche e virtuali con un conto IBAN. Questo permette di separare le spese personali da quelle aziendali, facilitando la contabilizzazione e la gestione delle finanze aziendali.

Wallester offre anche un sistema di controllo delle spese, consentendo il monitoraggio delle transazioni in tempo reale e la regolazione dei limiti di spesa. In questo modo, è possibile tenere sotto controllo le spese aziendali e evitare eccessi.

Le approvazioni di pagamento sono un’altra caratteristica importante di Wallester. Le richieste di acquisto inviate dai dipendenti possono essere confermate direttamente dall’amministratore aziendale, garantendo una maggiore sicurezza e controllo delle spese.

La piattaforma Wallester offre anche la possibilità di caricare le fatture tramite l’app mobile, semplificando le operazioni di contabilità. Inoltre, Wallester fornisce un servizio di contabilità integrato, consentendo una gestione efficiente del budget aziendale e generando rapporti dettagliati su tutte le spese aziendali.

Una delle caratteristiche più interessanti di Wallester è che offre tutte queste funzioni chiave gratuitamente. La piattaforma permette di ottenere l’accesso a tutte le funzionalità senza alcun costo mensile, rendendola una scelta ideale per le piccole e medie imprese.

Inoltre, Wallester offre anche un piano tariffario adatto alle esigenze delle aziende più grandi, offrendo servizi avanzati come API all’avanguardia per una facile integrazione e reporting automatizzato.

