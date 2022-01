Walmart si prepara ad entrare nel Metaverso e nel mercato NFT

Walmart, nota catena americana definita come vero e proprio colosso nel commercio USA starebbe valutando la creazione di una propria criptovaluta contestualmente alla possibilità di fornire prodotti all’interno del metaverso e di entrare nel mercato degli NFT.

Tre argomenti diversi collegati dalla tecnologia blockchain, che fornirebbero alla società potenzialmente altri tre mercati su cui operare direttamente in forma digitale. Nel collegamento con il metaverso si tratterebbe sia di digitalizzare e rendere virtuali le visite all’interno dei negozi, come anche la possibilità di produrre e vendere poi dei beni virtuali.

Accettare pagamenti in cripto

Si tratta di possibilità in arrivo ed eventuali sviluppi del mercato da parte sia di Walmart, sia di tanti altri brand che operano worldwide nei più svariati settori. Dall’abbigliamento al commercio alimentare, così come quello della vendita di beni di consumo. A fronte di queste possibilità, appare ancora più concreto lo scenario in cui all’interno degli store fisici e online di questi brand che investono verso metaverso e blockchain, la possibilità di accettare pagamenti in criptovalute.

Questo significa poter spendere dei propri asset che si hanno a disposizione nel mondo crypto direttamente all’interno del metaverso, magari acquisendo degli NFT o con una transazione digitale su blockchain per confermare l’acquisto.

Su questa prospettiva le criptovalute che hanno avuto delle forti evoluzioni negli ultimi anni acquisirebbero dei casi d’uso aggiuntivi, con la possibilità concreta di spendere. Scenari di questo tipo sono già possibili con alcune carte specifiche, come nel caso di Bitpanda che con la propria carta permette di trasformare in forma istantanea gli asset che ci sono sopra come oro o criptovalute in euro in fase di pagamento.

Tali asset dunque sono liquidi in forma istantanea se necessario, e in caso di necessità diventano moneta fiat, come potrebbe succedere nella visione generale di Walmart per dei propri store da visitare nel metaverso, magari acquistando una serie di prodotti per vederseli poi recapitare a casa.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi