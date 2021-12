We Accept Crypto: Coinbase ti premia, ecco come!

Con lo slogan We Accept Crypto, Coinbase vuole ringraziare tutte le imprese e i professionisti che hanno deciso di accettare le crtiptovalute come sistema di pagamento.

Grazie a questa iniziativa sia l'imprenditore che il cliente potranno ricevere un gradito omaggio. Nello specifico, è previsto per il commerciante un adesivo da mettere nella vetrofania della propria attività e per il cliente che ha pagato in cripto una borsa gratis.

We Accept Crypto: i benefici di accettare le cripto!

Per i commercianti è davvero molto conveniente a livello economico entrare a far parte della community Coinbase Commerce. Infatti, per gli imprenditori che accettano USDC le commissioni sono solo dell'1% contro i quasi 2,5% o 3,5% delle comuni carte di credito o di debito.

Inoltre, il titolare di Partita IVA potrà successivamente convertire la criptovaluta in veri dollari e trasferire quanto guadagnato sul proprio conto corrente.

Insomma, possiamo benissimo affermare che accettare le criptovalute come metodo di pagamento non è più utopistico come poteva esserlo un tempo!

Cos'è Coinbase?

Coinbase è una piattaforma che permette di acquistare e vendere valute virtuali in completa sicurezza ed autonomia. Il portafoglio in questione non è di certo l'ultimo arrivato per fare trading di cripto. Si tratta infatti di uno dei più utilizzati anche dagli utenti più esperti per i suoi servizi e grazie soprattutto agli elevati standard di sicurezza. Nello specifico, possiamo dire che il patrimonio digitale è coperto da una polizza che protegge anche il vostro saldo in denaro fino a 250.000 dollari.

Inoltre, aprire un conto Coinbase è davvero un gioco da ragazzi! Basterà infatti collegare il proprio conto corrente ed attendere la mail di conferma.

Dunque, ricapitolando, scegliendo questa piattaforma sia l'imprenditore che il consumatore potranno ricevere un gradito regalo. Tutto questo grazie all'iniziativa promossa da Coinbase per sensibilizzare all'uso di questi nuovi metodi di pagamento digitali.