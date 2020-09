Anche Webank sbarca su Appgallery

Di per sé potrebbe sembrare soltanto un’app in più nel piccolo portfolio che Huawei sta costruendo all’interno del proprio marketplace Appgallery, ma in realtà c’è la conferma di una strategia precisa che ancora una volta passa per il mondo della finanza: l’app di Webank (Banco BPM) sbarca sullo store per applicazioni del gruppo cinese, a pochi giorni dallo sbarco di Fineco, sulla scia di UBI Banca ed in coda all’esordio di Satispay.

Webank su Appgallery

460 milioni di utenti attivi, 184 miliardi di app scaricate, 81 mila app già integrate con HMS Core: la risposta di Huawei all’ostruzionismo USA fa leva sui grandi numeri e, da oggi, con una nuova app per chi intende gestire il proprio conto Webank con un terminale Huawei P40, Huawei Mate XS o Huawei Y.

HUAWEI AppGallery, già terzo store al mondo, cresce giorno dopo giorno, rendendo sempre più app, tra le più famose e richieste, disponibili per il download. Oggi diamo il benvenuto a Webank e aggiungiamo un nuovo, importante, tassello nella costruzione e crescita del nostro ecosistema, ricco di prodotti e servizi. Ancora una volta, vogliamo testimoniare il constante impegno di Huawei per garantire la miglior esperienza possibile su tutti i nostri device dotati di HMS Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia

Per scaricare l’app è sufficiente cercarla sullo store Appgallery: Stefano Cioffi, Responsabile Servizi Digitali e Open Banking di Banco BPM, si felicita per l’esordio premiando gli sforzi di piattaforme come quella di Huawei, “che puntano a offrire esperienze multi-device sempre più innovative, in linea con le migliori best practice di mercato e capaci di migliorare il livello di soddisfazione complessivo della propria clientela“.