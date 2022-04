WhatsApp: ancora più emoji per le razioni

È ormai da parecchio tempo a questa parte che si discute del fatto che il team di WhatsApp è al lavoro per introdurre le reazioni ai messaggi. Sebbene non ancora ufficialmente disponibile, il modus operandi di questa feature risulta essere già abbastanza chiaro: basta effettuare una pressione prolungata su un messaggio per accedere a un menu che consente di selezionare una tra le diverse reazioni da apporvi. Al momento, si può scegliere “solo” tra sei reazioni, ma il team del celebre servizio di messaggistica e già al lavoro su un’espansione.

WhatsApp: sei emoji e oltre per le reazioni

Stando infatti a quanto emerso nel corso delle ultime ore, scavando nel codice della versione 2.22.9.4 della beta di WhatsApp beta per Android, pare che il team di sviluppo stia lavorando alla possibilità di espandere le emoji disponibili per le reazioni oltre le sei attualmente note. Non è tuttavia chiaro se le modifiche stiano giungendo a seguito del feedback della community o perché la cosa era in qualche modo già in programma.

In ogni caso, per sfruttare le ulteriori reazioni dovrebbe essere sufficiente sfiorare il tasto “+” che compare nel menu con le sei emoji di base. Non si capisce però se diventa poi possibile accedere ad un ulteriore selezione di faccine oppure a tutte.

Considerando che Meta ha adottato la medesima soluzione pure su Facebook Messenger è altamente probabile che la versione definitiva delle reazioni di WhatsApp sarà proprio in questo modo. Per saperne di più, non resta altro da fare se non attendere fiduciosi gli sviluppi.