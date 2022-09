WhatsApp: il link per le chiamate è disponibile

È ancora una volta Mark Zuckerberg in persona ad annunciare l’introduzione di una novità destinata a WhatsApp. Questa volta, si tratta della caratteristica che permette di condividere i link per le chiamate. Pensata per semplificare il processo attraverso cui gli utenti avviano e partecipano alle conversazioni, si trova attualmente in fase di rollout.

Un link per le chiamate di WhatsApp: l’aggiornamento

Come sempre accade in questi casi, serviranno alcuni giorni perché possa risultare accessibile a tutti. L’attivazione avviene in seguito all’installazione dell’ultimo aggiornamento per l’applicazione, dunque il consiglio è quello di controllare con regolarità se c’è la possibilità di scaricare un update dalle piattaforme Google Play (Android) e App Store (iOS).. Riportiamo di seguito in forma tradotta il post pubblicato su Facebook del CEO di Meta, seguito da uno screenshot che mostra la feature in azione.

A partire da questa settimana, iniziamo a introdurre i link alle chiamate su WhatsApp, così che possiate condividere un collegamento per l’avvio di una chiamata con un solo tocco.

Zuckerberg fa riferimento anche a una seconda novità, al momento però ancora in fase di sperimentazione: è quella che abilita le videochiamate di gruppo per un massimo di 32 persone. Arriverà più avanti, al momento non è dato a sapere quando.

Stiamo anche sperimentando le videochiamate rese sicure dalla crittografia per un massimo di 32 persone. Renderemo note ulteriori informazioni a breve.

La scorsa settimana, il team al lavoro su WhatsApp ha annunciato una novità destinata agli utenti business, frutto della collaborazione con Salesforce. Un’ennesima conferma dell’impegno profuso da Meta a supporto di brand e aziende. Tutti i dettagli nell’articolo dedicato.

