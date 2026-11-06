Windows 11 27H2 somiglierà a Windows 12, con un nuovo sfondo

La versione 26H2 è disponibile da poco più di un mese, ma Microsoft sta già guardando avanti, al lancio di Windows 11 27H2 previsto per l’autunno 2027. Dovrebbe essere un major update, qualcosa di molto simile a ciò che gli utenti si aspetterebbero da un eventuale Windows 12. La decisione del gruppo di Redmond sembra presa: rimanere su W11, continuando a migliorarlo, anziché passare al successore W12.

Le novità in arrivo con Windows 11 27H2

Se quest’anno il lavoro sul sistema operativo è stato concentrato soprattutto sull’ottimizzazione, ascoltando i feedback degli utenti, in quello che verrà dovremmo veder arrivare novità importanti anche a livello di funzionalità. Dopotutto, il ciclo triennale avviato con 24H2 si è concluso, la prossima versione sarà basata su una nuova piattaforma (OS swap).

Cambiamenti importanti necessitano di una fase di test approfondita. E, si sa, la gestione degli aggiornamenti è da sempre un punto debole per la software house: gli aderenti al programma Insider sono avvisati.

Come riportato da Tom Warren di The Verge, Microsoft sta anche pensando di lanciare uno sfondo inedito di default, rimpiazzando quello ufficiale Bloom che accompagna W11 fin dal suo esordio del 2021. La presentazione ufficiale dovrebbe avvenire in occasione dell’evento Ignite in programma dal 17 al 20 novembre. Sarà proposto in diverse varianti a seconda dell’edizione (Home, Pro e così via). Una è visibile qui sotto.

Rimane da capire in che modo verrà integrata l’intelligenza artificiale. Quanto fatto fino a oggi con Copilot non ha portato i risultati sperati, arrivando addirittura a costringere l’azienda ad abbandonare la famiglia di PC dedicati. La volontà degli utenti è chiara: l’AI può essere un valore aggiunto, a patto però che si possa scegliere quando attivarla e quando invece escluderla.

E più avanti ci sarà tempo per pensare a Windows 12. Sempre che sia questo il nome che Microsoft assegnerà al suo sistema operativo di prossima generazione.