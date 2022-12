Wise è pronta a lanciare il suo conto di risparmio

La fintech Wise ha lanciato Interest, un conto di risparmio fruttifero che sarà disponibile prima nel Regno Unito e poi nel resto d’Europa.

Aprendo un conto Wise in questa pagina, i fondi che verranno detenuti all’interno potranno essere spesi o inviati tramite l’app.

Su questi conti di risparmio la fintech offrirà un tasso di interesse pari al 3,29% sui saldi in dollari, mentre per i saldi in sterline e in euro sarà rispettivamente del 2,52% e del 0,88%.

Conto di risparmio Wise: che opportunità offre?

Con questo conto di risparmio, Wise può adesso competere in modo più aggressivo con i suoi competitors e rafforzare in questo modo la fedeltà dei propri clienti e attirarne di nuovi.

Con questa soluzione i clienti saranno più incoraggiati a detenere denaro nell’app, cosa che probabilmente aumenterà notevolmente il volume di trasferimento di denaro.

Attualmente, tale volume ha raggiunto quasi 90 miliardi di euro al 31 marzo 2022, quasi il doppio rispetto a quello dell’anno precedente.

Inoltre, oltre ai trasferimenti di denaro, Wise offrirà ai propri clienti più casi d’uso, dandole così un vantaggio competitivo maggiore rispetto alla concorrenza.

Nel Regno Unito, ma anche nel resto d’Europa, l’attuale crisi del costo della vita indurrà molti clienti ad accettare questo prodotto di risparmio.

L’unico problema per Wise è il non possesso della licenza bancaria nel Regno Unito; ciò significa che i fondi detenuti dai clienti non potranno essere protetti dalle leggi sui depositi.

Potrebbe essere un limite, ma anche un’opportunità per Wise di distinguersi nel settore del trasferimento di denaro transnazionale.

In effetti, il vantaggio competitivo di essere la prima a offrire una soluzione di risparmio potrebbe aiutare la fintech a conquistare maggiori quote di mercato.

Secondo recenti stime, in tutto il mondo gli afflussi di rimesse dovrebbero raggiungere entro il 2023 gli 810 miliardi di dollari.

