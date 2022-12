Wise, il servizio money transfer adatto per chi viaggia

Le persone che in tutto il mondo inviano denaro sono veramente tante, sia nei Paesi a basso che a medio reddito. Ognuno usa un servizio money transfer, che in molti casi è comune a tanti.

Uno di questi è Wise, che viene considerato da molti esperti come il migliore per chi viaggia spesso in ogni parte del mondo. Vediamolo nei dettagli.

Wise, il miglior servizio money transfer adatto per chi viaggia: ecco perché

Coloro che spesso si svegliano in un Paese e la sera si mettono a letto in un altro, la gestione del denaro oltre confine può rappresentare una sfida.

Il ripetuto scambio di denaro contante in valute straniere può costare davvero molto in termini di commissioni.

Wise, società che si occupa di offrire un servizio money transfer, rende la gestione del denaro in più valute molto semplice.

Si possono anche effettuare trasferimenti di denaro tramite la piattaforma senza dover per forza associare il proprio conto corrente bancario.

Per aprire un conto bancario con Wise basta accedere QUI. L’apertura è gratuita e ogni sezione del conto bancario può essere designata per una determinata valuta.

Ad esempio, aggiungendo un saldo in euro, al conto viene associato un numero SWIFT. Il conto può contenere e gestire più di 50 valute.

Al conto è collegata una carta di debito MasterCard e con esso si possono convertire le valute tra i saldi, con una piccola commissione, e prelevare contanti da un ATM straniero a circa un sesto del costo che normalmente si sostiene con altre carte di debito.

I costi? Per l’addebito diretto, l’uso della carta di credito o debito, di Apple Pay e Google Pay e il bonifico bancario, le commissioni dipendono dalla valuta che viene convertita o usata per pagare.

Per quanto riguarda il canone mensile, il costo è pari a 0 euro, mentre la conversione di valute tramite la carta di pagamento è soggetta a una commissione pari al 0,41%.

Invece, i prelievi bancomat fino a 100 euro al mese sono gratis, mentre per cifre superiori la commissione ammonta al 2%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.