Woolsocks: la money app che facilita il risparmio

Woolsocks è una money app che semplifica la gestione del denaro facilitando il risparmio. Con le sue numerose funzionalità, è possibile tenere traccia delle spese, pianificare il risparmio, gestire le scadenze dei pagamenti, ottimizzare il proprio budget e raggruppare tutte le informazioni finanziarie in un unico posto.

L’app di Woolsocks è completamente gratuita e permette di accedere ad un programma di cashback con oltre 35.000 offerte in moltissime categorie di negozi, tra cui elettronica, abbigliamento, viaggi e alimenti. Inoltre l’app è in grado di suggerire offerte personalizzate sulla base degli acquisti effettuati, consentendo di approfittare di promozioni speciali ogni giorno.

La procedura di registrazione all’app richiede solo pochi minuti e, per avere accesso alle offerte di Woolsocks, è sufficiente collegare il proprio conto bancario e acquistare nei negozi selezionati.

Oltre al programma di cashback, l’app mette a disposizione anche una serie di funzionalità per monitorare le spese e facilitare il risparmio.

Con Woolsocks è possibile collegare tutti i propri conti bancari all’app per avere sempre una visione completa della propria situazione finanziaria

L’app è in grado di fornire una panoramica chiara e accurata delle entrate e delle uscite, che vengono automaticamente raggruppate in categorie e visualizzate in semplici grafici e, grazie alla funzione Savings Socks, Woolsocks consente di creare dei salvadanai digitali dotati di IBAN per mettere da parte le somme che si desidera risparmiare.

Woolsoks permette anche di monitorare facilmente gli abbonamenti attivi, con la possibilità di cancellare con un click gli abbonamenti inutilizzati.

Infine, con Woolsocks è possibile effettuare donazioni ad enti di beneficienza, impostando donazioni automatiche prelevate dai fondi ottenuti con il cashback sugli acquisti.

L’app di Woolsocks è disponibile sia per dispositivi iOS che Android, per conoscere l’offerta completa e scaricare l’app clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.