Woolsocks: l'app di gestione finanziaria con cashback sugli acquisti

Woolsocks è un’app gratuita di gestione del denaro che offre accesso ad oltre 35.000 offerte in tutto il mondo e a un programma di cashback per risparmiare fino al 50% sui propri acquisti tramite app.

Oltre alle offerte per risparmiare, l’app di Woolsocks integra numerose funzionalità per monitorare automaticamente le spese e gestire in modo semplice il proprio denaro.

Le funzionalità di Woolsocks

A seconda delle proprie abitudini di spesa, l’app è in grado di selezionare le migliori offerte cashback e di proporre dei suggerimenti smart consentendo così di massimizzare il risparmio su ogni tipo di acquisto.

L’app consente anche di impostare donazioni automatiche dal proprio cashback per sostenere le cause a cui si tiene. Attraverso la sezione “Dona” è possibile fare beneficenza verso uno o più enti che hanno accettato di ricevere il supporto con Woolsocks.

Grazie alla funzionalità Savings Socks, è inoltre possibile creare un salvadanaio digitale mettere da parte il denaro con più facilità. Il salvadanaio è dotato di un proprio IBAN e consente il trasferimento di denaro in modo facile e veloce.

Direttamente dall’app è possibile monitorare i propri abbonamenti: dai servizi di streaming alle iscrizioni in palestra, tramite Woolsocks è possibile visualizzare gli abbonamenti attivi e cancellare gli abbonamenti zombie in pochi click.

Inoltre, si avranno d disposizione funzioni utili per il money management: l’app consente infatti di collegare gratuitamente tutti i conti per ottenere una panoramica del proprio denaro. Le entrate e le uscite verranno raggruppate automaticamente in categorie e i dati saranno disponibili in semplici grafici che forniscono una visione chiara e accurata della propria situazione finanziaria.

Per conoscere tutte le offerte di Woolsocks clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.