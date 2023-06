Woolsocks: monitora le spese e risparmia con il cashback

Risparmiare denaro è spesso un obiettivo difficile da raggiungere, specialmente senza un piano adeguato. Woolsocks semplifica notevolmente la gestione delle finanze personali offrendo numerose funzionalità per risparmiare e un programma di cashback sugli acquisti.

L’app di Woolsocks è completamente gratuita e disponibile sia per dispositivi iOS che Android. Il suo programma cashback include oltre 35.000 offerte su moltissime categorie di negozi: dall’elettronica all’abbigliamento, dai viaggi agli alimenti.

Per iniziare a risparmiare sui propri acquisti basta registrarsi in pochi minuti, collegare il proprio conto bancario ed effettuare gli acquisti tramite la propria carta collegata. Per le marche popolari, Woolsocks offre anche una ricompensa aggiuntiva fino al 4% .

I vantaggi di Woolsocks non sono limitati alle offerte di cashback. L’applicazione permette di avere sempre a portata di smartphone una panoramica delle proprie entrate ed uscite, raggruppate automaticamente in categorie e che si possono visualizzare in grafici chiari e semplici da comprendere. Collegando tutti i propri conti bancari a Woolsocks, è anche possibile ottenere una panoramica completa di tutti i propri conti correnti. In più, è possibile monitorare direttamente dall’app i propri abbonamenti attivi e cancellare quelli inutilizzati in pochi click.

Grazie alla funzionalità Savings Socks, è possibile creare salvadanai digitali per mettere da parte le somme che si desidera risparmiare. Il salvadanaio è dotato di un proprio IBAN e consente il trasferimento di denaro in modo facile e veloce.

Infine, Woolsocks offre promozioni speciali ogni giorno, aiutando così a risparmiare su ogni tipo di acquisto e selezionando le migliori offerte con suggerimenti smart, a seconda delle proprie abitudini di spesa.

Per conoscere tutte le offerte e le funzionalità di Woolsocks clicca qui.

