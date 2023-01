Woolsocks: ottieni un cashback sugli acquisti e risparmia senza fatica

Woolsocks è un’app gratuita di gestione delle finanze personali che ti permette di monitorare le tue spese quotidiane e di risparmiare su i tuoi acquisti grazie a numerosissime offerte di cashbak.

Woolsocks ti permette di avere accesso ad offerte di cashback in oltre 35.000 negozi: ogni giorno potrai trovare delle offerte speciali e ottenere rimborsi su tutti gli acquisti che fai tramite l’app.

Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, Woolsock è in grado di selezionare per te le migliori offerte cashback a seconda delle tue abitudini di spesa e di proporti dei suggerimenti smart per ridurre i costi, in modo che tu possa massimizzare il risparmio sui tuoi acquisti.

L’app ti permette anche di trasformare il cashback che ottieni in donazioni per appoggiare le cause che più ti stanno a cuore: da enti di beneficenza globali alla tua squadra di calcio locale.

Un’altra importante funzione di Woolsocks è la possibilità di tenere sotto controllo gli abbonamenti attivi e per poter gestire con facilità la cancellazione degli abbonamenti non sfruttati o degli abbonamenti in rialzo dopo il periodo di offerta.

La sezione Analisi dell’app ti mostrerà invece grafici e panoramiche delle tue spese divise per per categoria. I dati sono presentati in semplici grafici che ti forniranno una panoramica chiara e accurata delle tue spese.

Per iscriversi al servizio Woolsocks basterà scaricare l’app dal Play store di Google o dall’App Store e registrarsi inserendo i propri dati, una volta collegato il conto bancario potrai subito iniziare ad effettuare gli acquisti in app con la carta di debito associata.

