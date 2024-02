X Risparmio Libero: frutta al massimo i tuoi risparmi con il 4%

X Risparmio Libero è un vantaggioso conto deposito di Banca Aidexa che ti permette di far fruttare i tuoi risparmi con la massima libertà, grazie a un vantaggiosissimo tasso di interesse del 4% e senza alcun vincolo! Puoi infatti ritirare in ogni momento la somma depositata e non perdi gli interessi già accumulati.

X Risparmio Libero: le caratteristiche principali del conto deposito di Banca Aidexa

Naturalmente, uno dei punti forti di X Risparmio Libero è proprio la possibilità di ritirare in qualsiasi momento la somma depositata, senza preoccuparsi di alcun vincolo e senza perdere gli interessi già accumulati. Questo perché vengono riconosciuti sulle giacenze giornaliere e, in questo modo, puoi accede ai tuoi fondi quando ne hai bisogno. Inoltre, dopo l’apertura del conto, puoi anche versare ulteriori somme rispettando i limiti di giacenza massima.

Risparmio Libero offre un tasso di rendimento annuo lordo del 4% che, oltre a essere calcolato in base ai soldi in giacenza giornalmente, viene liquidato ogni tre mesi direttamente nel conto deposito.

Ovviamente, i tuoi risparmi sono completamente tutelati dal Fondo Interbancario Tutela dei Depositi, a cui la banca aderisce, garantendo massima protezione ai tuoi soldi (fino a 100.000€) in caso la banca abbia problemi finanziari o sia necessario effettuare una liquidazione coatta.

Per aprire X Risparmio Libero ti basta seguire la procedura online dalla pagina ufficiale, tenendo pronti i documenti personali, come codice fiscale, un documento di riconoscimento valido (tra cui la carta d’identità, il passaporto o la patente), una webcam per il riconoscimento (come un computer, un tablet o uno smartphone) e l’IBAN del conto corrente che verrà utilizzato per inviare la somma da depositare.

Richiedi ora il conto e beneficia del massimo della flessibilità, unita a un tasso di interesse estremamente vantaggioso. Inoltre risparmiando aiuti anche a finanzire anche le piccole e medie imprese, contribuendo all’economia della Nazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.