X Risparmio Libero: interesse del 4% senza alcun vincolo

X Risparmio Libero è il conto deposito di Banca Aidexa che consente di risparmiare in totale libertà, senza la necessità di attendere o rispettare nessun tipo di vincolo. Puoi infatti prelevare le tue somme quando vuoi e non perdi gli interessi già maturati. Tutto ciò massimizzando comunque la resa sui tuoi soldi grazie a un interesse del 4% annuo lordo. Ma scopriamo il conto deposito nel dettaglio.

X Risparmio Libero: il conto deposito senza vincoli per i tuoi risparmi

Un conto deposito richiede spesso e volentieri di vincolare le somme per poter beneficiare degli interessi. X Risparmio Libero elimina questo ostacolo, dandoti la possibilità di risparmiare e avere al tempo stesso i soldi sempre a disposizione, quando necessario. Tutto questo senza perdere gli interessi che hai già accumulato: questi vengono infatti accreditati sulla base delle giacenze giornaliere.

Allo stessa maniera, è possibile depositare ulteriori somme in ogni momento. L’accredito degli interessi avviene ogni trimestre sul conto deposito, verso cui è possibile inviare dei bonifici attraverso l’IBAN dedicato. Non serve un conto corrente Aidexa per aprirlo. Puoi far uso di un conto di cui sei già titolare, fornendo l’IBAN relativo in fase di apertura.

Per aprire il conto deposito non devi fare altro che

Richiedere l’apertura dalla pagina ufficiale, iniziando la procedura facendo clic su “X Risparmio Libero”. Tieni a portata di mano codice fiscale, documento di riconoscimento, IBAN del tuo conto e prepara la webcam per il riconoscimento.

Depositare i tuoi risparmi una volta aperto il conto, per iniziare a ricevere la maturazione degli interessi e risparmiare senza alcuna tipologia di vincolo.

I vantaggi in sintesi:

Flessibilità : nessun vincolo o obbligo. Puoi prelevare i tuoi risparmi quando vuoi.

: nessun vincolo o obbligo. Puoi prelevare i tuoi risparmi quando vuoi. Tasso di interesse elevato e competitivo: guadagni il 4% annuo lordo sulle tue giacenze.

elevato e competitivo: guadagni il 4% annuo lordo sulle tue giacenze. Semplicità: facile e veloce, sia da aprire che da gestire.

In sintesi, X Risparmio Libero è una scelta eccellente per chi cerca un rendimento interessante senza complicazioni. Approfitta del 4% di interesse e fai crescere i tuoi risparmi oggi stesso!