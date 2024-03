X Risparmio Libero ti offre i 4% senza alcun tipo di vincolo!

Aidexa, una delle nuove banche digitali Italiane, offre un’opportunità di risparmio unica con X Risparmio Libero. Si tratta di un ottimo conto deposito che ti offre un tasso di interesse annuo lordo del 4%, che ti permette di ottenere un ottimo aumento sulle tue giacenze, senza alcuna tipologia di vincolo.

X Risparmio Libero: tasso di interesse competitivo senza vincoli

Aidexa, fondata solo 7 anni fa, è una giovane banca Italiana che ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua offerta di prodotti finanziari digitali pensati per gli utenti privati. X Risparmio Libero è uno di questi prodotti, e ti permette di ottenere un rendimento elevato senza vincoli. Puoi infatti depositare e prelevare fondi quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati. Questi vengono calcolati sul saldo giornaliero e liquidati ogni trimestre direttamente sul tuo conto deposito. Si tratta di una flessibilità ideale che ti permette di avere accesso ai tuoi soldi quando vuoi, senza attendere la fine di un vincolo.

Puoi aprirlo senza la necessità di aprire un conto corrente con Aidexa. Ti basta collegarlo a un conto già esistente, di cui sei già titolare, per trasferire denaro attraverso l’IBAN associato al deposito.

Inoltre, le somme che hai depositato non solo ti fruttano interessi, ma aiutano anche Banca Aidexa a finanziare i progetti delle piccole e medie imprese italiane, contribuendo alla crescita dell’economia italiana. La banca aderisce anche al Fondo Interbancario Tutela Depositi, i tuoi soldi sono quindi protetti fino a 100.000€.

Per richiederlo ti basta andare nella pagina ufficiale, fare quindi clic su “Apri X Risparmio Libero” e tenere pronti codice fiscale, un documento di riconoscimento (patente o carta di identità), l’IBAN del conto da collegare e una webcam per l’identificazione. Una volta terminata la procedura, il conto deposito sarà già attivo e pronto per essere utilizzato per i risparmi!