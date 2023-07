XPay: la soluzione più semplice per i pagamenti online ora a canone zero

XPay è la soluzione offerta da Nexi dedicata a professionisti e imprese che vogliono gestire senza preoccupazioni i pagamenti delle vendite online effettuati con carte di pagamento o con bonifico.

Questo servizio consente di accettare pagamenti con oltre 30 metodi diversi, garantendo un’ampia scelta per soddisfare le preferenze dei propri clienti.

Con la promozione in corso è XPay è disponibile a canone zero per sempre anziché a €14,90 al mese. Il servizio non prevede costi di attivazione, commissioni di storno o spese di chiusura del contratto. Ad ogni transazione è applicata una commissione del 1,8% più 0,20€.

Una delle principali caratteristiche di XPay è la sua versatilità, poiché è possibile utilizzarlo su qualsiasi dispositivo, inclusi pc, smartphone, tablet e smartTV, consentendo di vendere ovunque e in qualsiasi momento. Inoltre, XPay consente di creare link di pagamento da inviare tramite email, SMS e chat o da condividere sui social.

Le transazioni vengono accreditate sul conto in solo 1 giorno lavorativo, fornendo un accesso rapido ai fondi.

Grazie alle funzionalità avanzate di XPay, i clienti potranno effettuare pagamenti in modo rapido e sicuro attraverso un’autenticazione semplice. Grazie al servizio Boost, incluso in XPay, semplifichi e velocizzi l’esperienza d’acquisto sul tuo sito e-commerce attraverso la memorizzazione dei dati della carta dei tuoi clienti.

XPay mette anche a disposizione strumenti di reportistica avanzata per monitorare le vendite, con visualizzazione delle transazioni in tempo reale, profilazione dei clienti, gestione degli incassi, annullamenti, rimborsi e pagamenti ricorrenti.

La piattaforma Xpay di Nexi è conforme a tutti i protocolli di sicurezza più sofisticati grazie ad un sistema evoluto per la prevenzione delle frodi in tempo reale che garantisce la massima sicurezza di acquisto. Inoltre, Nexi mette a disposizione un’assistenza dedicata disponibile in lingua italiana.

Per conoscere l’offerta completa di Nexi clicca qui.

