XPay Pro a Canone Zero con Commissioni Ribassate

XPay Pro è una soluzione di pagamento online avanzata offerta da Nexi, che permette alle aziende di migliorare l’efficienza dei propri sistemi di pagamento online​​.

Con la promozione in corso XPay Pro propone commissioni ribassate dal precedente 1,25% a 1%, senza canone mensile. Questa offerta è rivolta a tutti i coloro che stipulano un nuovo contratto con Nexi fino al 27 novembre 2023.

Xpay Pro di Nexi permette di accettare qualsiasi tipo di pagamento direttamente sul proprio sito o tramite un link da inviare ai propri clienti, massimizzando il tasso di accettazione e con la massima sicurezza. Il servizio non prevede alcun costo di attivazione e prevede zero commissioni di storno e zero spese di chiusura contratto.

L’accredito delle transazioni si riceverà in un giorno lavorativo, direttamente sul proprio conto corrente.

XPay Pro è progettato per essere integrato direttamente nelle pagine web o nelle applicazioni dei merchant, permettendo una personalizzazione che può migliorare l’esperienza di checkout per i clienti. La piattaforma supporta pagamenti ricorrenti, salvando in modo sicuro le informazioni della carta per facilitare acquisti ripetuti e offre la possibilità di effettuare incassi in valute estere, dando così ai clienti la possibilità di pagare nella loro moneta.

La sicurezza è un altro aspetto cruciale di XPay Pro, con autenticazione semplificata e rapida che massimizza il tasso di accettazione dei pagamenti, senza compromessi sulla sicurezza. Questo sistema supporta una vasta gamma di opzioni di pagamento, con più di 30 metodi già disponibili, che coprono sia i circuiti internazionali sia i pagamenti mobili.

Per le aziende che hanno già una piattaforma e-commerce e desiderano passare a XPay Pro, il processo è reso semplice da oltre 18 plug-in disponibili per le piattaforme e-commerce e i sistemi di gestione dei contenuti (CMS).

