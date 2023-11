XRP a 2,2 miliardi di dollari e aumenta la popolarità della nuova cripto AI

XRP, la quinta criptovaluta per capitalizzazione di mercato, sta registrando un’impennata nell’attività di trading, con un volume che ha raggiunto i 2,2 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore, grazie all’attenzione di QUBE.

Una nuova alba: XRP guadagna slancio

La recente impennata di XRP rappresenta un aumento di oltre il 160% rispetto ai dati di trading precedenti, con il prezzo XRP che ha raggiunto 0,6 $.

Per quasi tre anni, la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha gettato una lunga ombra su XRP a causa di una causa legale. La controversia legale ha influito sulla performance di XRP, impedendogli di raggiungere il suo picco durante il mercato del 2021, a differenza delle principali criptovalute che hanno raggiunto picchi da record. Nonostante ciò, tre mesi fa XRP ha fatto chiarezza liberandosi dall’influenza della SEC.

QUBE

InQubeta (QUBE) sta rivoluzionando il panorama degli investimenti nella tecnologia AI. È una piattaforma che crea opportunità di investimento per il futuro della tecnologia AI. Questa piattaforma funziona come un hub per il crowdfunding delle imprese di AI, fornendo uno spazio in cui gli individui possono investire in promettenti startup di AI e contribuire all’innovazione. Inoltre, consente alle persone di sostenere le startup emergenti nel campo dell’AI senza mettere a dura prova le proprie finanze.

Il token QUBE incorpora un meccanismo che applica una tassa del 2% agli acquisti e alle vendite. Questa tassa viene indirizzata verso un wallet designato che aumenta gradualmente il valore dei token nel tempo. Inoltre, c’è una tassa del 5% sulle vendite che contribuisce a una pool di ricompense per permettere agli investitori di guadagnare ricompense attraverso lo staking.

InQubeta riconosce il potenziale di crescita e innovazione quando la tecnologia AI si interseca con il mondo delle criptovalute. Al fine di facilitare ulteriormente il finanziamento delle startup AI, InQubeta offre un marketplace NFT in cui queste startup possono raccogliere fondi vendendo NFT basati su ricompense, mettendo a disposizione opportunità agli investitori.

Gli investitori che possiedono i token QUBE ERC20 possono utilizzarli per investire nei progetti di AI in cui credono. Questo crea una situazione sia per le startup che per i detentori di token, favorendo un ecosistema.

Il potenziale di crescita dei token QUBE nell’ambito delle startup AI è immenso e consente agli investitori di far parte di una rivoluzione in questo campo.

Gli investitori che hanno fiducia nei progetti di AI possono facilmente dimostrare il loro sostegno detenendo i token QUBE e partecipando attivamente alla rivoluzione dell’AI.

Il rapporto tra startup e detentori di token è quello di creare un ecosistema in cui entrambe le parti possano prosperare. InQubeta si distingue per il suo approccio all’utente, in quanto consente ai singoli di creare facilmente un account e di collegare il proprio wallet Ethereum (ETH). Questa semplicità garantisce l’accessibilità a una serie di investitori, riconoscendo l’importanza di un mondo user-friendly. Per chi è interessato, la prevendita di InQubeta offre l’opportunità di partecipare e contribuire a progetti che portano benefici a tutti i soggetti coinvolti.

La prevendita in corso ha già raccolto oltre 4,1 milioni di dollari, fatto che la rende una scelta interessante per gli investitori che vogliono partecipare a questa rivoluzione.

In un settore spesso noto per la sua complessità, InQubeta adotta un approccio più semplice. Non c’è da stupirsi che gli investitori e gli appassionati della community delle startup siano sempre più attratti da questa promettente piattaforma.

