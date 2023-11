XRP verso il suo massimo storico, whale verso un nuovo altcoin AI

La community delle criptovalute è in fibrillazione per il fatto che Ripple (XRP), uno degli altcoin più importanti, si trova sulla soglia di un momento importante. Questo progetto, uno dei migliori investimenti in criptovalute che ha iniziato la sua battaglia legale con la Securities Exchange Commission (SEC) nel 2020, potrebbe prendere una nuova traiettoria se vincerà la causa, e di conseguenza vedrà notevoli ritorni. Questa notizia potrebbe vedere Ripple superare il suo massimo storico (ATH) e raggiungere la ragguardevole cifra di 7 $.

Nel frattempo, InQubeta (QUBE), un nuovo altcoin AI sul mercato delle criptovalute, ha lanciato un’innovativa prevendita. L’altcoin ha registrato numerosi successi, con whale e investitori istituzionali che si sono precipitati ad accumulare token a prezzi ridotti. InQubeta sta guadagnando slancio grazie alle sue incredibili caratteristiche, che si concentrano sul crowdfunding nel settore dell’AI, supportato da NFT di tendenza. Questo articolo esplora questi asset digitali, evidenziando il potenziale di XRP di raggiungere un prezzo di 7 $ e l’ascesa di InQubeta tra l’interesse delle whale nel suo percorso di prevendita.

InQubeta (QUBE): ridefinire l’innovazione delle criptovalute con AI e NFT

Il nuovo altcoin AI, InQubeta, sta attirando l’attenzione di investitori di alto livello con una prevendita di successo. Il progetto ha accumulato quasi 4 milioni di dollari dalla vendita del suo token nativo, QUBE. Gli investitori chiedono a gran voce di acquistare questi token a basso prezzo e sono stati venduti oltre 428 milioni dei 975 milioni di token assegnati per la fase di prevendita durante la ICO blockchain, segnando un capitolo straordinario nel suo percorso.

La quinta fase della fase di prevendita incombe, mentre gli investitori impazienti si accaparrano i token QUBE assegnati per la quarta fase a 0,0133 dollari. Manca meno del 10% per completare la fase attuale e il prezzo dei token è destinato a passare a 0,0161 $. Considerato il rinnovato interesse delle whale per InQubeta, gli inventori si aspettano che le rimanenti cinque fasi della fase di prevendita scorrano rapidamente, spingendo il progetto di AI più vicino al prezzo del token DeFi di 0,0308 $ proposto.

L’interesse delle whale per questo promettente progetto blockchain contribuisce al successo della prevendita. L’ICO blockchain introduce caratteristiche interessanti, tra cui il crowdfunding per le startup tecnologiche AI. Utilizzando gli NFT, InQubeta fornisce investimenti frazionari in queste startup, consentendo agli investitori di beneficiare della loro crescita. Questi NFT di tendenza sono coniati nella rete rappresentata come investimenti frazionari e possono essere scambiati sul marketplace NFT del progetto. L’intelligenza artificiale, la blockchain e l’investimento si fondono in questa piattaforma, che offre ai titolari di token molteplici flussi di investimento, tra cui una pool di staking dedicata per ottenere ricompense mettendo in staking i propri token QUBE.

Ripple (XRP): una potenziale onda rialzista alimenta grandi speranze

Ripple, un operatore esperto nell’arena delle criptovalute, si trova in una fase intrigante, che suscita aspettative sul mercato. La data decisiva per il destino del progetto è stata annunciata su X (ex Twitter) da James Filan, un avvocato favorevole a Ripple. In tale data, i rappresentanti di Ripple e della SEC dovrebbero incontrarsi e decidere i rimedi imposti alla società di criptovalute per le vendite istituzionali del suo token XRP.

La community si aspetta una battaglia che potrebbe mettere a dura prova l’azienda, dal momento che è emersa la notizia della richiesta di restituzione di circa 700 milioni di dollari da parte della SEC. Anche a fronte di queste notizie scoraggianti, gli investitori rimangono ottimisti e si aspettano che il prezzo del token DeFi XRP salga alle stelle una volta che il progetto si sarà liberato dalle limitazioni causate dalla causa legale. Gli investitori si aspettano un risultato rialzista per Ripple, ritenendo che supererà il suo ATH e raggiungerà rapidamente i 7 $. Queste aspettative non sono infondate, perché XRP vanta una grande utilità, tra cui velocità, scalabilità e bassi costi, pur mantenendo caratteristiche ecologiche.

Conclusione

Il mercato delle criptovalute si trova a un bivio intrigante, con Ripple sotto i riflettori che punta a superare il suo massimo storico e a raggiungere i 7$. Questo sentimento rialzista non è isolato, in quanto coincide con il crescente interesse per un altcoin AI emergente, InQubeta. Le whale si stanno precipitando verso questo progetto in arrivo per beneficiare delle sue incredibili caratteristiche e dei suoi bassi punti di ingresso. Grazie a queste caratteristiche e all’enorme incremento potenziale del prezzo al momento del lancio, QUBE è una delle migliori criptovalute per gli investitori che cercano un progetto con un approccio unico e una traiettoria di crescita elevata.

