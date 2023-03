Con YOU hai Carta di Credito ZERO SPESE senza cambiare conto

Scegli YOU, la Carta di Credito di Advanzia Bank a Zero Spese senza cambiare banca. Potrai mantenere il tuo conto corrente e abbinarlo a questa MasterCard Gold ricca di vantaggi. Primo fra tutti il fatto che è senza commissioni annuali. In pratica, non dovrai mai pagare il canone di tenuta per sempre.

Inoltre, è anche senza commissioni bancomat in tutto il mondo. Sostanzialmente, potrai prelevare denaro in contanti da più di un milione di sportelli ATM in qualunque luogo senza costi aggiuntivi con questa soluzione all’avanguardia e, soprattutto, molto economica.

Infine, è anche senza commissione per i tuoi acquisti effettuati all’estero. Potrai comprare dove vuoi e quando vuoi senza dover spendere nulla in aggiunta negli oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo. Incredibile? No, è semplicemente YOU: la tua nuova Carta di Credito.

YOU è la Carta di Credito avanzata

Comunque i vantaggi con la Carta di Credito YOU non sono finiti qua. Infatti, grazie a questa MasterCard Gold hai anche inclusa un’assicurazione viaggio gratuita e completa. Pagando almeno la metà dell’importo di viaggi, pernottamenti, biglietti e altro avrai una totale copertura sulla tua assicurazione di viaggio.

In più, qualora dovessi affrontare spese importanti o non programmate, avrai un alleato in più. Questa soluzione di Advanzia Bank garantisce una linea di credito gratuita fino a 7 settimane. In altre parole tu acquisti subito, ma puoi pagare fino a 49 giorni senza interessi sui tuoi acquisti.

Tutto questo senza bisogno di cambiare banca. Sì, perché con YOU hai una Carta di Credito pienamente compatibile con il tuo conto corrente attualmente attivo. Un vantaggio speciale e utilissimo per avere tutto a portata di mano con canone annuale a zero spese per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.