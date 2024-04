Younited, il prestito personale più conveniente lo richiedi in 3 minuti

Non hai mai sentito parlare di Younited ma sei curioso di sapere qual è la sua missione? Younited nasce con un obiettivo chiaro: aiutare le persone come te a realizzare i loro progetti di vita in modo semplice e sicuro. Oggi hai la possibilità di richiedere il tuo prestito per ristrutturare casa e restituire la somma in comode rate mensili.

Hai da poco comprato casa ma vorresti effettuare dei lavori per renderla ancora più confortevole? Grazie a Younited puoi realizzare tutti i tuoi sogni senza avere paura dei costi! Non a caso, ti dà l’opportunità di accedere a un prestito per la ristrutturazione di casa in poco tempo. Per te dunque un prestito veloce e semplice da ottenere e comode rate mensili che possono essere divise fino a 10 anni. Che aspetti? Realizza subito i tuoi sogni grazie a Younited!

Younited ti aiuta a realizzare i sogni

Hai comprato la tua casa dei sogni ma vuoi effettuare ulteriori modifiche? Non preoccuparti perché con Younited puoi ottenere un prestito personale in soli pochi minuti. Puoi scegliere un importo a partire da 1000 euro fino a 50.000 euro. Per restituire il denaro, hai modo di farlo con comode e semplici rate personalizzate.

Non dimenticare che il prestito Younited può essere richiesto comodamente da casa e in pochi passaggi. Le tempistiche sono decisamente ridotte dato che puoi effettuare la richiesta in soli 3 minuti e ricevere l’esito in poche ore. Younited è di facile utilizzo: puoi avere prestiti personali convenienti a tasso fisso e con rate mensili e stabili.

Che aspetti? Per te:

prestito 100% online;

esito in sole 24 ore;

convenienza e semplicità.

Per fare richiesta online è sufficiente presentare, insieme ai documenti di identità, anche una busta paga o il cedolino della pensione che attesti la disponibilità futura per la restituzione mensile del credito.